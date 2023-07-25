



Лекарство от диабета может оказывать омолаживающее действие - Исследование HKU

По данным исследовательской группы Школы общественного здравоохранения Гонконгского университета, метформин, передовой препарат для лечения диабета 2 типа, потенциально может способствовать здоровому старению. Проанализировав данные более 300 000 участников, команда предоставила генетические доказательства, подтверждающие их выводы. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Healthy Longevity.



Недавние исследования показали, что метформин, помимо его роли в стабилизации уровня сахара в крови, может способствовать здоровому старению и даже играть роль в предотвращении связанных со старением заболеваний, таких как рак и болезнь Альцгеймера.



Исследовательская группа HKU использовала генетические и фенотипические данные более 320 000 участников, чтобы определить вариации белковых генов, связанных с метформином, и его влияние на различные биомаркеры старения. Используя традиционный метод "сопоставления показателей склонности", команда сравнила биомаркеры старения у пациентов, принимающих исключительно метформин, с теми, кто принимал другие лекарства от диабета.



Результаты исследования позволяют предположить, что влияние метформина на биомаркеры старения может быть частично связано с его способностью снижать уровень сахара в крови.

