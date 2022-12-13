



Лечение рака крови с помощью редактирования генома: спасена 13-летняя девочка

Британские врачи вылечили 13-летнюю девочку по имени Алиса от острой формы лейкемии с помощью базовой коррекции генома. Технологию изобрели шесть лет назад и использовали впервые.



Рак у Алисы обнаружили весной 2021 года, болезнь быстро прогрессировала. Когда химиотерапия и пересадка костного мозга не сработали, врачи встроили в геном девочки модифицированные донорские T-лимфоциты – клетки, способные убивать опухоли.



Через месяц у Алисы наступила ремиссия. Ей еще раз пересадили костный мозг, чтобы поддержать иммунитет. Через полгода после редактирования генома тесты раком отрицательные.



Алиса стала первой из 10 детей, которые пройдут клинические испытания. Ученые считают, что этот метод станет новой отраслью в медицине и совершит прорыв в лечении рака. Поскольку позволяет заставить иммунную систему убивать раковые опухоли.





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