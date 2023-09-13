



Курение ежегодно убивает 8000 израильтян – отчет Минздрава

Согласно новому отчету Министерства здравоохранения Израиля, ежегодно около 8000 израильтян умирают от болезней, вызванных курением.



В докладе, представленном в Кнессет 12 сентября, говорится, что 10% из 8000 человек – некурящие люди, чьи заболевания вызваны пассивным курением.



Согласно отчету, примерно каждый пятый израильтянин курит, а 65% некурящих подверглись в прошлом году воздействию табачного дыма. Более трети израильских детей подвергаются пассивному курению, причем этот показатель выше среди арабо-израильских детей.



Среди молодежи растет процент курильщиков. Девять процентов израильских школьников в пятом-десятом классе сообщили, что курят хотя бы одну сигарету в день, по сравнению с 4,8% в 2019 году и 6% в 2021 году.



В ответ на отчет Израильское общество по профилактике и прекращению курения раскритиковало правительство за непринятие адекватных мер по сокращению курения.



“Израиль не может устранить ущерб, причиненный табаком, потому что не прилагает достаточных усилий”, – говорится в заявлении группы.