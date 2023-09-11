Красота требует жертв: чем опасен лак для ногтей
Лак для ногтей может быть опасен из-за содержания различных химических веществ, таких как формальдегид, толуол, фталаты и камфора. Эти вещества могут вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, а также вредить ногтям и окружающей ткани, если используются неправильно или в больших количествах. Поэтому важно следовать инструкциям по применению и использовать лак для ногтей в хорошо проветриваемом помещении.
Что касается лечения грибка ногтей, то это обычно требует длительного и постоянного ухода.
Вот несколько методов лечения грибковых инфекций ногтей:
1. Антимикотические лекарства
Многие случаи грибка ногтей требуют системного подхода, включающего прием антимикотических лекарств. Эти лекарства направлены на уничтожение грибка изнутри организма и помогают здоровому ногтю замещать зараженную часть.
2. Местные препараты
Некоторые грибковые инфекции могут быть излечены местными антимикотическими кремами, мазями или лаками. Эти средства проникают в ногтевую пластину и уничтожают грибковую инфекцию.
3. Регулярное обрезание и очистка ногтей
Рекомендуется регулярное обрезание и очистка зараженных ногтей, чтобы избавиться от зараженных областей и сократить рост грибка.
4. Предотвращение
Для предотвращения рецидивов грибковых инфекций ногтей, важно соблюдать хорошую гигиену ногтей, избегать ношения обуви, которая "не дышит", и использовать антимикотические спреи или порошки для ногтей и обуви.