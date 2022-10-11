



Коронавирус в Китае: города ужесточают карантин

Китайские города ввели новые блокировки и ограничения на поездки после того, как число новых ежедневных случаев заболевания COVID-19 утроилось в преддверии крупного собрания Коммунистической партии на следующей неделе.



Об этом сообщает Associated Press.



Одним из последних карантин был введен в городе Фэньян в провинции Шаньси на севере Китая. В соседнем регионе Внутрення Монголия столица Хух-Хото объявила, что со вторника будет запрещен въезд в город посторонним транспортным средствам и пассажирам.



Это произошло на фоне того, что число ежедневных случаев заражения выросло примерно до 1800 с 600.



Лидеры Китая, как отмечается, не хотят, чтобы крупная вспышка омрачила Конгресс Коммунистической партии.