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Коронавирус в Китае: города ужесточают карантин
11.10.2022 01:27 Ольга Белозерова

Коронавирус в Китае: города ужесточают карантин

Китайские города ввели новые блокировки и ограничения на поездки после того, как число новых ежедневных случаев заболевания COVID-19 утроилось в преддверии крупного собрания Коммунистической партии на следующей неделе.

Об этом сообщает Associated Press.

Одним из последних карантин был введен в городе Фэньян в провинции Шаньси на севере Китая. В соседнем регионе Внутрення Монголия столица Хух-Хото объявила, что со вторника будет запрещен въезд в город посторонним транспортным средствам и пассажирам.

Это произошло на фоне того, что число ежедневных случаев заражения выросло примерно до 1800 с 600. 

Лидеры Китая, как отмечается,  не хотят, чтобы крупная вспышка омрачила Конгресс Коммунистической партии.

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