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Коронавирус мешает россиянам рожать: глава минздрава рекомендует делать прививки
17.01.2023 23:10 Евгения Маркова

Коронавирус мешает россиянам рожать: глава минздрава рекомендует делать прививки

Пандемия коронавируса сказалась на репродуктивном здоровье россиян, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом", — заявил министр на Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

Мурашко призвал россиян, планирующих рожать детей,  вакцинироваться от коронавируса.

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