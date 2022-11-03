



Контент в TikTok распространяет “культуру токсичной диеты” – исследование

Влияние TikTok на пищевые привычки зрителей гораздо опаснее, согласно новому исследованию Университета Вермонта. Это ”распространяет токсичную диетическую культуру среди подростков и молодых людей”, – пишет профессор Лиззи Поуп, директор университетской дидактической программы по диетологии.

В статье в онлайн-журнале PLOS One, Поуп утверждает, что “посты, связанные с едой, питанием и весом, популярны в TikTok, но их авторы мало что понимают в этой теме”.



В ходе исследования было изучено 1000 видео TikTok, связанных с питанием, едой и весом, каждое из которых набрало более миллиарда просмотров. Такой контент, по мнению авторов,”может способствовать расстройству пищевого поведения и негативному восприятию тела у молодых людей, являющихся основной аудиторией TikTok. Помощь пользователям в выявлении достоверной информации о питании и устранение триггерного контента может стать стратегией решения проблемы”.



“Точно так же, как люди разного роста, у всех нас разный вес”, – говорит Поуп. “Питание с учетом веса – это единственный правильный взгляд на вопрос. Каждый день миллионы молодых людей потребляют контент на TikTok, который рисует искаженную картину пищевых правил”. Эксперт по диетологии считает, что “мы должны помочь молодежи развить навыки критического мышления и собственное представление о теле”.