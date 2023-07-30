



Кому категорически нельзя есть яйца: объяснение диетологов

Куриные яйца – источник белка и множества витаминов и минералов, включая группы А и В, фолиевую кислоту, цинк и селен. Но не всем рекомендуется употреблять его в пищу.



Эксперты в области питания отмечают, что некоторые люди могут испытывать дискомфорт после потребления вареных яиц, и этому есть объяснение. Дело в том, что куриные яйца – один из продуктов с высоким риском аллергии, причем чаще замечена непереносимось именно белка. Таким образом, те, кто сталкивается с проблемами после употребления яиц, должны понимать возможные причины.



К тому же следует избегать употребления отварных яиц при следующих заболеваниях – острый панкреатит, язва, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, наличие камней в желчном пузыре.



Специалисты рекомендуют здоровым людям употреблять не более 2-3 яиц в неделю, но при этом следить за уровнем холестерина. При его повышении допустимое количество яиц следует снизить. Также следует учесть, что яичный желток достаточно калорийный, поэтому людям, желающим похудеть, стоит сократить его количество или совсем исключить.



Диетологи считают, что следует избегать сочетания вареных яиц с такими продуктами как сыр, мясные изделия, хлеб, рыба, картофель, майонез. Вместо этого предпочтительно сочетать яйца с овощами или зеленью или употреблять их отдельно.