



Компания "Санфрост" отзывает из продажи ряд продуктов: список

Уведомление для потребителей о расширении списка продуктов из фасоли "Санфрост", отзываемых из продажи, в качестве меры предосторожности



"Санфрост" приносит извинения за неудобства, причиненные своим потребителям, и хотела бы сообщить, что с завтрашнего дня 23.08.22 компания проведет добровольный возврат всех видов фасоли (обычный кашрут и кашрут бадац).



В компании заявляют, что решение о расширении списка изымаемой продукции было принято из соображений ответственности и осторожности по отношению к покупателям.



Фасолевые продукты подлежат сбору в соответствии с нижеуказанным списком по штрих-коду, напечатанному на упаковке, всех сроков годности до 17.02.2025 включительно.



• Цельная зеленая фасоль, 800 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104683.

• Нарезанная зеленая фасоль, 800 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104720

• Нежная зеленая фасоль, 600 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104836.

• Нарезанная желтая фасоль, 800 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104737.

• Нежная желтая фасоль, 600 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000107677.

• Цельная зеленая фасоль, 700 г, кашрут бадац в ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290000103518

• Нарезанная зеленая фасоль, 700 г, кошерная в ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290000103501

• Нежная зеленая фасоль, 600 г, кашрут бадац в ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290000100975

• Цельная зеленая фасоль, 1,8 кг, кашрут бадац ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290018400838

• Нарезанная зеленая фасоль, 1,8 кг, кашрут бадац ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290018400043



"Мы призываем всех потребителей, у которых есть эти продукты с вышеупомянутыми штрих-кодами, не потреблять их и связаться с центром обслуживания потребителей "Санфрост", начиная с завтрашнего дня, по телефону 1800282844 или онлайн: [email protected], чтобы получить кредитные ваучеры (швар зикуй).



Мы обещаем продолжать работать над обеспечением качества нашей продукции", - заявили в компании.



















