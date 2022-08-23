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Компания "Санфрост" отзывает из продажи ряд продуктов: список
23.08.2022 06:12 Ольга Белозерова

Компания "Санфрост" отзывает из продажи ряд продуктов: список

Уведомление для потребителей о расширении списка продуктов из фасоли "Санфрост", отзываемых из продажи, в качестве меры предосторожности 
 
"Санфрост" приносит извинения за неудобства, причиненные своим потребителям, и хотела бы сообщить, что с завтрашнего дня 23.08.22 компания проведет добровольный возврат всех видов фасоли (обычный кашрут и кашрут бадац). 

В компании заявляют, что решение о расширении списка изымаемой продукции было принято из соображений ответственности и осторожности по отношению к покупателям. 
 
Фасолевые продукты подлежат сбору в соответствии с нижеуказанным списком по штрих-коду, напечатанному на упаковке, всех сроков годности до 17.02.2025 включительно. 
 
• Цельная зеленая фасоль, 800 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104683. 
• Нарезанная зеленая фасоль, 800 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104720 
• Нежная зеленая фасоль, 600 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104836. 
• Нарезанная желтая фасоль, 800 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000104737. 
• Нежная желтая фасоль, 600 г, обычный кашрут, штрих-код 7290000107677. 
• Цельная зеленая фасоль, 700 г, кашрут бадац в ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290000103518 
• Нарезанная зеленая фасоль, 700 г, кошерная в ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290000103501 
• Нежная зеленая фасоль, 600 г, кашрут бадац в ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290000100975 
• Цельная зеленая фасоль, 1,8 кг, кашрут бадац ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290018400838 
• Нарезанная зеленая фасоль, 1,8 кг, кашрут бадац ультраортодоксальной общине, штрих-код 7290018400043 
 
"Мы призываем всех потребителей, у которых есть эти продукты с вышеупомянутыми штрих-кодами, не потреблять их и связаться с центром обслуживания потребителей "Санфрост", начиная с завтрашнего дня, по телефону 1800282844 или онлайн: [email protected], чтобы получить кредитные ваучеры (швар зикуй). 
 
Мы обещаем продолжать работать над обеспечением качества нашей продукции", - заявили в компании. 









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