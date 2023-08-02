



Комары-переносчики вируса Западного Нила обнаружены на юге Израиля

По данным министерства окружающей среды, комары, переносящие вирус Западного Нила, были обнаружены в южной части Аравы. Это второй случай заболевания в Израиле, зафиксированный в этом году.



Министерство сообщает, что зараженные комары были обнаружены вдоль трассы 90 в общинах Йотвата, Паран и Элипаз, к северу от Эйлата.



Согласно заявлению, местным властям было поручено внимательно следить за комарами с вирусом Западного Нила и, при необходимости, "немедленно проводить профилактические меры и борьбу с вредителями".



Те, кто инфицирован вирусом Западного Нила, обычно испытывают симптомы гриппа и выздоравливают в течение недели, но в некоторых случаях болезнь заканчивается летальным исходом. По данным Минздрава, в этом году от вируса умер один человек.



