



Кокосовое молоко может замедлять метаболизм и вызывать ожирение, - диетологи

Кокосовое молоко наполнено насыщенными жирами, которые могут повышать уровень плохого холестерина и быть опасными для сердца, пишет издание Daily Mail.



Но этот тип жира также очень калориен: порция консервированного кокосового молока на 3,5 унции содержит в три раза больше калорий, чем цельное молоко.



По словам диетолога Тристы Бест из американской компании по производству пищевых добавок Balance One, диетологи также предупреждают, что насыщенный сливочный вкус молока “способствует увеличению порций , что еще больше увеличивает потребление калорий”.



Она отметила, что кокосовое молоко, хотя и богатое и ароматное, может способствовать увеличению веса и потенциально замедлять метаболизм из-за высокого содержания жиров. Хотя эти жиры в основном насыщены, что может повлиять на здоровье сердечно-сосудистой системы, они очень калорийны. А чрезмерное потребление калорий, независимо от источника, может привести к увеличению веса.



Исследования показали, что альтернативное молоко часто уступает по питательной ценности как минимум одному из трех ключевых питательных веществ — белку, кальцию и витамину D.



Оно также может иметь более высокий уровень других питательных веществ, таких как жир.



По данным Министерства сельского хозяйства США, порция консервированного кокосового молока весом 3,5 унции содержит около 197 калорий и 0,74 унции жира, и 0,07 унции белка.



Для сравнения, порция цельного молока того же размера содержит 60 калорий, 0,1 унции жира и 0,1 унции белка.



Это означает, что цельное молоко имеет более низкую калорийность и содержание жира, чем кокосовое молоко, но при этом имеет более высокое содержание белка, что важно для роста и поддержания клеток.

