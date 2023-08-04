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Когда на улице выше +30 °C: Врачи рассказали, от каких продуктов лучше отказатьс
04.08.2023 01:30 Евгения Маркова

Когда на улице выше +30 °C: Врачи рассказали, от каких продуктов лучше отказатьс

Медики не рекомендуют в жару употреблять острую пищу, содержащую капсаицин. Это органическое вещество кратковременно повышает температуру тела, сообщает Cleveland Clinic.

Врачи советуют летом не увлекаться мочегонными фруктами и овощами, способствующими обезвоживанию организма, даже если вы будете пить достаточно воды. В жаркую погоду не стоит есть много арбуза, имбиря, капусты, спаржи, лука, петрушки, фенхеля и артишоков.

При температуре воздуха +30 °C и выше следует отказаться от продуктов с высоким содержанием белка, например мяса. Переваривание белка – трудная работа для организма, что приводит к выделению тепла в процессе термогенеза.

Также в жару следует избегать продуктов с высокой степенью переработки и повышенным содержанием сахара. Для метаболизма после еды организму понадобится много воды.

Вызывают обезвоживание сладкие газированные напитки и алкоголь. Кроме того, чрезмерное употребление спиртного повышает давление, увеличивает риск инсульта или сердечной недостаточности. Поскольку в жару организму приходится работать больше, такие напитки создадут дополнительную нагрузку на легкие, почки и сердце.

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