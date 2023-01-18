



Кофеманам сделали предупреждение: меньше кофе, больше сна

Чашечка кофе не может заменить сон, который крайне важен для поддержания здорового образа жизни.



Об этом сообщает министерство здравоохранения Израиля, обращаясь к кофеманам.



Уточняется, что употребление кофе перед сном может повлиять на продолжительность и качество ночного отдыха. В связи с этим рекомендуется пить бодрящий напиток примерно за 6 часов до сна. Кофеманов призвали обратить внимание на то, что кофе не является источником жидкости для восстановления водного баланса. Потому рекомендуется не употреблять более 300 мг кофеина в день.



По данным ведомства, минимум 7 часов рекомендуется спать для сохранения хорошего здоровья, физического, умственного и интеллектуального развития. Дело в том, что недостаток сна ухудшает способность к концентрации, может вызвать повышение уровня гормона стресса и связан с депрессией и тревогой.

Это негативно влияет на множество процессов, связанных с обменом веществ и секрецией гормонов в организме. В исследованиях была обнаружена корреляция между недосыпанием и склонностью к ожирению. Более того, сокращение часов сна является фактором риска развития деменции.



Несмотря на это, есть несколько веских причин пить кофе. В частности, это повышает бдительность, способность выполнять задачи и сокращает время реакции. Более того, кофе ускоряет обмен веществ и может в определенной степени уменьшить жировые отложения.



Также бодрящий напиток в средне-малых дозах снижает риск сердечных приступов и инсультов. А благодаря активным веществам, не являющимся кофеином, употребление кофе или кофе без кофеина снижает риск развития диабета 2 типа. Кроме того, кофеин значительно снижает риск развития болезни Паркинсона.