



Кофе серьезно влияет на структуру мозга – исследование

Десятилетие исследований доказали, что кофе обладает полезными свойствами для человеческого организма: может подбодрить, когда это нужно, а теперь новые данные показали, что кофе может улучшить даже структуру нашего мозга. Об этом пишет Mindbodygreen.



В исследовании, проведенном в Гамбурге, изучали мозг более 2000 человек от 45 до 74 лет, всех участников разделили на четыре группы, они получали разное количество чашек кофе. А потом ученые сравнили результаты.



Четыре группы людей, регулярно пили:

первая группа – менее 1 чашки кофе в день

вторая группа – 1–2 чашки кофе в день

третья группа – 3–4 чашки кофе в день

четвертая группа – 5–6 чашек кофе в день

Исследование показало, что люди, которые регулярно выпивали 3-4 чашки кофе в день, имели сильнейшую структуру мозга. Ученые оценивали несколько факторов, в частности, толщину коры, которую обычно связывают с высшим интеллектом.Однако ученые признали, что их исследование далеко не идеально – оно проводилось на относительно небольшой и однородной группе. Они также добавили, что те, кто пил больше кофе, как правило, имели хорошее здоровье и были более образованными, и эти потенциальные факторы нельзя исключать.Также ученые решили провести дальнейшие исследования, чтобы определить, имеет ли кофе без кофеина подобный эффект. Несмотря на это, даже предварительные выводы дают право говорить, что кофе полезен для мозга и общего здоровья человека.Предыдущие исследования показали, что кофе замедляет снижение когнитивных функций и потенциально снижает риски развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.