



Кофе на самом деле не бодрит. Вот почему

Кофе для большинства людей – это не просто напиток, которым мы наслаждаемся несколько раз в день. Это образ жизни, и без него очень сложно думать об управлении нашим днем и списком дел, пишет jpost.



Основная причина, по которой мы пьем кофе, заключается в том, чтобы чувствовать себя бодрее, но действительно ли это работает на нас? В итоге ответ положительный, но он сопровождается большой звездочкой, о которой важно подумать.



Все мы знаем, что в кофе есть один компонент, который превращает его из просто горького, посредственного напитка в то, что заставляет нас чувствовать, что наша жизнь зависит от него. Кофеин — стимулятор со многими достоинствами, но что вы на самом деле знаете о его влиянии на мозг и нервную систему?



Чтобы глубже понять этот эффект, узнайте об аденозине, химическом соединении, которое является неотъемлемой частью механизма, регулирующего циклы сна и бодрствования.



Когда мозг и другие системы организма усиленно работают, уровень аденозина повышается, поскольку это химическое вещество секретируется внутри различных клеток в рамках процесса производства энергии. Чем больше энергии производят клетки, тем больше аденозина в организме, который связывается с уникальными рецепторами, сигнализирующими клеткам, что пора замедлиться.



Это, конечно, важный механизм, который помогает понять, когда нужно остановиться и отдохнуть. Когда мы прислушиваемся к телу и отдыхаем после напряженной работы, уровень аденозина снижается, и мы чувствуем себя более бодрыми.



Это хорошо в теории, но люди заняты, поэтому мы не всегда можем отпустить и расслабиться. Таким образом, когда усталость увеличивается, естественно пить кофе и получать пользу от кофеина. Его химический состав, который очень похож на аденозин, позволяет ему связываться с этими рецепторами и предотвращает связывание аденозина с ними и вызывает чувство усталости.



Всем известен закон Ньютона, который гласит, что все, что идет вверх, должно опускаться. Как и во всем в жизни, в сделке, которую мы заключаем с кофеином и каждой чашкой кофе, есть одна загвоздка, на которой стоит остановиться.



Некоторые исследователи называют это кредитом. То есть кофеин на самом деле не повышает уровень энергии, а скорее одалживает ее нам с процентами, о которых мы не догадываемся.



Исследователи обнаружили, что когда кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами, его уровень в организме только увеличивается, поскольку компонент продолжает накапливаться и ждать, чтобы быть использованным.



По мере того, как кофеин расщепляется и высвобождается из рецепторов, накопленный аденозин в конечном итоге достигает места назначения, вызывая повышенную и гораздо более сильную усталость.



Аналогичный механизм, кстати, происходит и при употреблении более сильнодействующих лекарств или запрещенных наркотиков, таких как риталин или, напротив, кокаин. В такой ситуации есть только два пути решения проблемы: потреблять больше этих химических веществ или просто слушать организм и давать ему то, что он просит.



Очевидно, что кофе имеет много преимуществ для здоровья. Различные исследования показали, что кофе в правильных дозах может улучшить здоровье несколькими способами и даже увеличить продолжительность жизни.



Чтобы кофе приносил пользу, не причиняя лишнего вреда, подумайте о том, сколько вы пьете и в какое время. Например, одно исследование показало, что если вы пьете кофе позже в течение дня, а не сразу после пробуждения, это может усилить его положительный эффект.



Когда мы просыпаемся утром, организм естественным образом вырабатывает гормоны, такие как кортизол, которые должны заряжать нас энергией . Поэтому, если вы выпьете первую чашку, когда энергия уменьшится, ее эффект будет более благотворным.



Кроме того, важно понимать, что организм со временем вырабатывает устойчивость к кофеину. Поэтому, если вы чувствуете, что в последнее время кофе вам не помогает, сделайте перерыв на две недели вместо того, чтобы пить больше.



Конечно, избегайте пить кофе вечером, по крайней мере, за пять часов до сна, чтобы избежать проблем со сном, которые только усугубят усталость утром и многократно подпитают этот разрушительный цикл.



Чтобы продлить действие кофеина, пейте кофе после еды, а не перед едой. Исследования не смогли доказать, что кофеин причиняет вред при употреблении натощак, но при употреблении после еды он всасывается и расщепляется медленнее, поэтому его эффект может длиться дольше.



Наконец, помните, что кофеин действительно может помочь поддерживать бдительность, но, как и другие химические вещества, влияющие на мозг и нервную систему, это не волшебное лекарство, и его действие ограничено.



Когда вы научитесь использовать его с умом, вы сможете использовать его, когда вам это действительно нужно, не усиливая деструктивные модели зависимости и кумулятивной усталости.



