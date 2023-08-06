



Клубника улучшает состояние сердца и мозга – исследование

Как пишет издание Express, доктор Ширин Хушманд вместе со своими коллегами провела клиническое исследование, в котором приняли участие 25 здоровых пожилых людей (60-70 лет).



Участники эксперимента ежедневно на протяжении восьми недель потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, эквивалентного двум порциям свежей ягоды. После этого был 4-недельный период очищения, когда участники добавки не принимали. Затем они снова употребляли порошок в течение 8 недель.



В этот период у участников измеряли когнитивную продуктивность, кардиометаболическое состояние, окружность талии и АД.

Ученые обнаружили, что у тех, кто ел клубнику, в конце восьминедельного периода на 5,2% увеличилась скорость обработки когнитивных функций. Также на 3,6% улучшилось систолическое АД.



По словам доктора Хушманд, ранее опубликованные исследования уже продемонстрировали некоторые преимущества клубники для здоровья сердечно-сосудистой системы в разных популяциях, поэтому новый эксперимент прекрасно подтверждает эти выводы.



Врачи уверены, что добавление в ежедневный рацион клубники, может значительно улучшить здоровье у пожилых людей.