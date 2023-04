Клиника эстетической медицины "SCIENCE of BEAUTY": сохранит молодость и здоровье

Открытие клиники эстетической медицины уже не вызывает эмоций: ну открылась, ну очередная, ну клиника, ну подумаешь, и что?..



Такие мысли можно понять, простить и… пригласить избалованного всевозможными благами современной цивилизации человека на консультацию в недавно открывшуюся в Петах Тикве Клинику эстетической медицины «SCIENCE of BEAUTY». Пригласить даже за тем, чтобы человек сам сделал свои выводы – не из навязанной ему рекламы или чьего-то мнения (как говорится, на вкус и цвет…), а лично пообщавшись на консультации.



Такой подход, открытость по отношению к клиенту, желание профессионалов помочь человеку, а не заработать на нем все деньги мира, за очень короткое время нашел отклик. Сегодня Клиника эстетической медицины «SCIENCE of BEAUTY», несмотря на свой «юный возраст», уже имеет солидную базу постоянных клиентов, и она стремительно расширяется.



Кто-то скажет: да ну ладно, не верим, – все это реклама. Уважаем мнение читателя, как и его время. Поэтому без преамбул и вступлений сразу перейдем к фактам и выводам, которые сделал после посещения «SCIENCE of BEAUTY» наш «тайный агент», а теперь постоянный клиент этой Клиники эстетической медицины.



Что удивило – коллектив. Врачи, администраторы, младший персонал работают на одном дыхании с горящими глазами, умелыми руками и одним на всех желании – грамотно, профессионально, на научном языке творить красоту (отсюда и название клиники «SCIENCE of BEAUTY» – «Наука красоты»). Сплоченная команда вызывает доверие клиента, который видит: Клиника работает как единый организм. Ну и потом, по всем правилам делового этикета, лицо компании начинается с «телефонного звонка». Так вот у этой Клиники лицо не просто симпатичное – оно красивое.



Что вызвало доверие и уважение. В клинике работают врачи-эстетисты с богатым опытом в данной области. Люди знающие да подтвердят: врачей, работающих в эстетике много, да только настоящих профессионалов мало. Как оказалось, сотрудниками «SCIENCE of BEAUTY» стали именно такие специалисты. И это показатель высокого уровня этой клиники.



Что покорило – ценовая политика, честность и открытость по отношению к клиентам – и в вопросе предоставления услуг, и в вопросе выбора материалов/препаратов для их "превращения в лебедей" или «чистки перышек».



Политика Клиники эстетической медицины, если хотите, негласное правило: каждый клиент «SCIENCE of BEAUTY» – это VIP-клиент, ни больше, ни меньше: каждая морщинка – это морщинка исключительно клиента, а, значит, только ему решать, хочет он ее убирать или нет.



Здоровье клиента ни в коем случае, ни при каких условиях не подвергается даже малейшей опасности – все стерильно и обработано специальными аппаратами и препаратами.



Кошелек клиента ни при каких условиях не должен «похудеть» на больше купюр, чем стоит услуга. То есть, в клинике запрещено навязывать «всего и побольше» только потому, что клиент готов платить. Врачи клиники рекомендуют исключительно то, что необходимо «здесь и сейчас», гарантируя при этом клиенту полную конфиденциальность.



Красота – это не только косметология, это и душевная организация, доверительный контакт. Поэтому одна из главных целей «SCIENCE of BEAUTY» – стать для клиента, если хотите, семейной клиникой – местом, где он сможет отдохнуть и телом, и душей, «почистил свои перышки», узнал последние новости, ушел довольным, а потом вернулся сам и привел еще друзей.



Согласитесь, такой подход заслуживает и внимания, и уважения, и доверия.



А по процедурам та что? Клиника эстетической медицины «SCIENCE of BEAUTY» предлагает широкий спектр услуг, который удовлетворит аппетиты даже самого прихотливого клиента.



Например, для тех, кто хочет релакса после тяжелого дня или процедуру «Золушки» перед торжеством – успокаивающие spa-процедуры для глубокого расслабления и блеска кожи - профессиональные косметологи и самая современная аппаратура к вашим услугам. Нужно где-то подтянуть изъяны или не нравится, как выглядит кожа – в помощь инъекционная косметология. Всевозможные аппаратные процедуры? Не вопрос, такими аппаратами пользуются звезды Голливуда (и это не шутка) – а вам надо только записаться, специалист уже ждет! Омоложение и улучшение структуры кожи - биостимуляторы- Sculptra, Aesthefill, Radiesse, ботулинотерапия, биоревитализация лица, шеи, декольте и рук, контурная пластика, мезотерапия, аппаратное омоложение кожи лица и тела Morpheus8; омоложение и осветление кожи Geneo; фотоомоложение и удаление пигментации и купероза Lumecca и это далеко не полный перечень услуг с использованием только запатентованной и проверенной ведущими лабораториями мира препаратами, аппаратами, косметикой (более подробно со списком услуг, ценами и продукцией можно познакомиться на официальном сайте Клиники косметологии «SCIENCE of BEAUTY» https://bsclinic.co.il).



Наверняка найдутся те, кто скажет: написать можно что угодно – «бумага все стерпит». Да, это так. А чтобы проверить и поверить в правдивость написанного, надо немного – снять трубку телефона или зайти на официальный сайт и забронировать первую консультацию.



