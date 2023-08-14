



Клетки мозга мужчин и женщин по-разному реагируют на стресс – исследование

Новое исследование, проведенное в совместной лаборатории профессора Алона Чена из института Вайцмана в Реховоте и института психиатрии Макса Планка в Мюнхене (Германия), показывает на клеточном уровне, как мозг мужчин и женщин реагирует на стресс. Ученые надеются, что полученные результаты приведут к разработке методов лечения психических расстройств, связанных со стрессом, таких как тревога, депрессия, ПТСР, а также некоторых заболеваний, связанных со стрессом, таких как диабет.



"Исторически ученые изучали только мужчин. С 1980-х годов исследователи обязаны привлекать женщин к участию в клинических испытаниях, но только сейчас в Национальном институте здоровья США (NIH) началось движение за то, что в фундаментальных исследованиях необходимо изучать и мужчин, и женщин на клеточном и молекулярном уровне", – говорит доктор Елена Бривио, возглавившая исследование.



Стресс по-разному проявляется у мужчин и женщин с точки зрения распространенности и симптомов. Например, две трети диагнозов депрессии приходится на женщин. И если мужчины, страдающие депрессией, чаще проявляют гнев, то у женщин чаще наблюдается ангедония, или социальная замкнутость, потеря мотивации и отсутствие удовольствия.



"Мы знаем, что некоторые препараты для лечения патологий, связанных со стрессом, лучше действуют на мужчин, а некоторые – на женщин, но мы не знаем почему. Отчасти это объясняется тем, что мы мало знаем о самих расстройствах... Но отчасти и тем, что никто не занимался изучением женской биологии", – говорит доктор Бривио.



Ученые использовали секвенирование РНК, которое позволяет изучать экспрессию и регуляцию генов. Они применили этот инструмент к клеткам ткани паравентрикулярного ядра (ПВЯ) гипоталамуса мышей – той части мозга всех млекопитающих, которая координирует реакцию на стресс. Перед исследователями стояли три конкретных вопроса – как каждый тип клеток в этой части мозга реагирует на стресс, как каждый тип клеток, ранее подвергавшихся хроническому стрессу, реагирует на новый стресс и как эти реакции различаются у самцов и самок.



Прежде чем приступить к изучению клеток мозга мышей, ученые подвергали их кратковременному и более длительному воздействию слабых физических, психологических и социальных стрессов. Например, у мыши на несколько часов забирали гнездо, а затем возвращали обратно. В другом случае мышь забирали из ее привычной социальной группы и помещали на 15 минут в группу незнакомых мышей. При последующем секвенировании РНК в клетках ПВЯ изучались все клетки, а не только нейроны (нервные клетки). Было обнаружено, что разные типы клеток по-разному реагируют на стресс и что существуют половые различия.



"Мы обнаружили некоторые клетки, которые реагировали на стресс у самок, но не у самцов, и наоборот. А когда мы изучили эти клетки и их реакцию после хронического стресса, мы обнаружили некоторые клетки, которые были особенно чувствительны. Их реакция отличалась от реакции на обычный стресс, и здесь также наблюдались различия между самцами и самками", – поясняет автор исследования.



Затем ученые сосредоточили свое внимание на олигодендроцитах – подтипе глиальных клеток, обеспечивающих поддержку нейронов и играющих важную роль в регуляции деятельности мозга. Из всех типов клеток в ПВЯ именно эти оказались наиболее чувствительными к стрессу.



"Олигодендроциты характеризуются очень сложной структурой, большим количеством отростков. Олигодендроциты самцов мышей после стрессового воздействия имели более простой вид и характеризовались более незрелой экспрессией генов. Этого нельзя сказать об олигодендроцитах в мозге самок, которые сохранили свою сложную структуру", – поясняет Бривио.



Результаты исследования олигодендроцитов могут быть полезны и исследователям заболеваний, связанных с миелином, таких как рассеянный склероз, поскольку основной функцией этих клеток является выработка миелина, а рассеянный склероз чаще встречается у женщин, чем у мужчин.



"Мы показываем, что олигодендроциты действительно являются важным типом клеток при стрессе. Возможно, они важны для хорошей работы мозга, но это не относится к обоим полам. И мы должны учитывать это в будущих исследованиях, а также при рассмотрении вопроса о том, что изменение олигодендроцитов и их активности может стать целью для разработки лекарств", – говорит Бривио.

