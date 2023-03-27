Клалит, ведущая организация здравоохранения - на шаг впереди для вашего здоровья
В воскресенье 19 марта 2023 года в главном офисе «Клалит» состоялась пресс-конференция для русскоязычных журналистов и блогеров.
Пресс-конференция включала в себя презентацию с обширной информацией о Клалит как крупнейшей и ведущей организации здравоохранения в Израиле, а также были представлены инновационные дигитальные услуги, доступные клиентам больничной кассы. Клалит, крупнейшая организация здравоохранения в Израиле, оказывает медицинские услуги более чем 4,8 миллионам клиентов.
Клалит предлагает широкий спектр услуг во всех областях здравоохранения, включая госпитализацию и диагностические услуги в 14 больницах по всей стране, первичную медико-санитарную помощь, оказываемую в более чем 1600 поликлиниках по всей стране, 14 больниц с передовыми центрами, ведущими по качеству медицинской помощи, центры женского здоровья и здоровья ребенка, в которых клиенты, как правило, смогут получить все необходимые медицинские услуги «под одной крышей» и многое другое.
В последние годы организации здравоохранения претерпевают трансформацию благодаря новым технологиям, научным открытиям и новым методам лечения. Клалит находится в авангарде этой трансформации и постоянно разрабатывает новые методы предоставления профессиональных, качественных, проактивных и персонализированных услуг своим клиентам.
Клалит — лидер в области цифровых услуг, созданных для комфорта пациентов и более эффективного обслуживания. Представленные инновационные онлайн-услуги «Клалит» позволяют клиентам получать лечение дистанционно без необходимости посещения поликлиники, удобно, легко и без усилий.
Одна из внедренных инновационных услуг — революционный метод обращения к врачу, не выходя из дома, с помощью прибора Tyto. Это устройство позволяет пациентам проводить медосмотр дома, а результаты отправлять врачу через специальное приложение для смартфона в режиме реального времени. Это помогает пациентам получить быстрый и точный диагноз, рекомендации по лечению и, при необходимости, направления и рецепты, не выходя из дома.
Также больничная касса предлагает еще одну эксклюзивную услугу, доступную только клиентам Клалит – УЗИ на дому при беременности. Портативный и компактный сканер, подключаемый к смартфону, позволяет проводить УЗИ дома и получать данные о количестве околоплодных вод, пульсе и движениях плода. Данные сканирования в онлайн-режиме отправляются в специальный гинекологический центр для расшифровки в клинику Бейлинсон, и беременная получает ответ в кратчайшие сроки, что избавляет ее от лишних переживаний.
Клалит также предоставляет инновационные услуги, такие как дигитальный анализ мочи и лабораторные анализы на дому, которые позволяют пациентам быстро и удобно проходить медицинские анализы без необходимости посещения больницы или поликлиники.
Помимо вышеперечисленных нововведений Клалит также предоставляет различные онлайн-сервисы для экономии времени и сил своих клиентов. Онлайн-сервис - консультация врача 24 часа в сутки, услуга, существующая только для клиентов Клалит, – это возможность получить онлайн-консультацию врача в любое время суток, даже когда клиники закрыты. Клиенты могут общаться с врачами онлайн через приложение на смартфоне, получать консультации семейных врачей, педиатров и дерматологов, а также заказывать лекарства онлайн в аптеке - с доставкой на дом.
Доктор Лилах Долев - ответственную за корзину услуг:
«Клалит продолжает инвестировать в развитие и улучшение своих услуг, гордится и поддерживает своих сотрудников, ценя и поощряя их профессионализм и высокую чуткость к каждому клиенту Клалит».
По словам Тами Гурман-Коэн, главы отдела маркетинга:
«Являясь ведущей организацией здравоохранения Израиля, Клалит» видит необходимость и важность понимания потребностей большого сегмента населения – русскоязычных граждан.
Мы заботимся обо всех слоях населения и проводим культурно-языковую адаптацию. Для этого в этом году мы добавили к нашим информационным источникам различные каналы для получения информации на русском языке:
• Информационный портал (https://clalit.advertis.co.il/), где клиенты могут узнать об аспектах системы здравоохранения в Израиле, о своих правах и получить полезную информацию о различных услугах.
• Страница в Facebook (https://www.facebook.com/clalitRU/), где представлена полезная информация и возможность связаться с представителем «Клалит» в личном сообщении и получить быстрый и индивидуальный ответ на запрос.
• Телеграм-канал на русском языке ( @clalit_ru ) — в канале вы можете следить за обновлениями, получать полезную информацию о различных услугах, советы от специалистов Клалит и многое другое.
• Интернет-проект "Вы спрашиваете – Клалит отвечает" - ответы на более чем 60 распространенных вопросов на специальном сайте."
Шери Таваси, руководитель департамента сегмента новых репатриантов:
«В свете роста репатриации за последний год мы видим важность и свою миссию в предоставлении адаптированной информации на русском языке для восполнения информационных пробелов о сфере здравоохранения в Израиле»
В целом пресс-конференция показала, что Клалит сохраняет лидерство на рынке здравоохранения Израиля и работает над предоставлением своим клиентам широкого спектра медицинских услуг по всей стране, внедряя инновационные технологии и передовые цифровые медицинские услуги.
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