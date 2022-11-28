



Клалит: Сертификация больницы "Сорока"

Университетский медицинский центр "Сорока" — первая больница в Израиле, которая пятый раз с отличием прошла тест на аккредитацию и единственная, которая 14 лет подряд поддерживает уровень, с успехом проходя сертификацию американского JCI по международному стандарту качества и безопасности, в его расширенной версии 7, и как академическая больница.



Среди основных проверяемых пунктов: качество медицинской помощи, безопасность при оказании медицинской помощи и внутренняя безопасность, уровень медицинского образования и ведения научных исследований.



Рецензенты высоко оценили работу больницы "Сорока", приверженность сотрудников качеству и безопасности оказываемых услуг и существующую организационную культуру.



Они были впечатлены большим разнообразием процессов, которые проводятся в больнице на постоянной основе, например, в области профилактики приобретенных инфекций. В связи с чем они отметили, что это одна из самых передовых и сильных программ в этой области, которую они видели в мире.

Медицинский центр «Сорока» из группы «Клалит» с отличием прошел аккредитационный тест по форме сертификационного теста международной организации Joint Commission International JCI.



Это самый строгий знак качества, выдаваемый больницам в Израиле и за границей. Это свидетельствует о ее высоком уровне качества и безопасности при оказании медицинской помощи, и что больница "Сорока" находится на одном уровне с крупнейшими и ведущими больницами мира.



В течение недели тест проводили пять рецензентов, каждый из которых имеет многолетний опыт работы в системе здравоохранения по всему миру. Десятки различных медицинских направлений были тщательно протестированы по модели, разработанной и регулярно обновляемой американским JCI и основанной на строгих международных стандартах, а медицинское заведение обязано соответствовать примерно 1300 критериям.



Медицинский центр "Сорока" – первая больница в Израиле, получившая этот сертификат в пятый раз, и единственная, которая придерживается этого стандарта 14 лет подряд. Комбинированная сертификация в качестве академической больницы и в версии 7, которая является самой продвинутой версией, таким образом ставит больницу "Сорока" на первый план соответствия мировому стандарту с больницами самого высокого качества в мире.



Аккредитационный тест основан на длинном списке стандартов, разделенных на три основные темы:

Клинические стандарты , касающиеся самого лечения, включают в себя международные стандарты безопасности, способ оценки пациента и лечить его, инструктаж пациента и его семьи, анестезия и хирургическое лечение, а также управление медикаментозным лечением.

, касающиеся самого лечения, включают в себя международные стандарты безопасности, способ оценки пациента и лечить его, инструктаж пациента и его семьи, анестезия и хирургическое лечение, а также управление медикаментозным лечением. Административные стандарты , касающиеся больницы как медицинского учреждения, включая профилактику инфекций, процессы повышения качества и безопасности, набор и обучение сотрудников, управление и техническое обслуживание инфраструктуры, а также управление информацией.

, касающиеся больницы как медицинского учреждения, включая профилактику инфекций, процессы повышения качества и безопасности, набор и обучение сотрудников, управление и техническое обслуживание инфраструктуры, а также управление информацией. Стандарты академической больницы касаются медицинского образования и научных исследований. Как академическая больница, "Сорока" была проверена на предмет сотрудничества с медицинским факультетом Университета Бен-Гуриона, которое включает программы обучения, назначение лекторов, академическое продвижение врачей, оценку студентов-медиков в отделениях, а также степень удовлетворения студентов и интернов клиническим опытом и стажировками в больнице.

Рецензентов впечатлила, в том числе, сфера профилактики внутрибольничных инфекций, и они отметили, что эта программа в больнице "Сорока" в этой области является одной из ведущих и сильнейших, которые они видели во всем мире.