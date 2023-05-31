



Клалит AI - новая эра в предиктивной, проактивной и превентивной медицине:

«Клалит» первой интегрировала инструменты искусственного интеллекта (AI) в свои медицинские информационные системы для раннего выявления пациентов из группы риска, выявления заболеваний до их вспышки и предоставления персонализированных рекомендаций по лечению и наблюдению.

Уникальная передовая платформа на основе искусственного интеллекта (AI) интегрирована в качестве вспомогательного инструмента в информационные системы семейных врачей. Эта платформа является первым шагом в переходе к эре прогностической, проактивной и превентивной медицины, которая занимается предотвращением вспышек заболеваний, профилактикой ухудшения диагностированных заболеваний и корректировкой лечения в соответствии с информацией и медицинским профилем каждого пациента.



Новая платформа впервые в мире позволит предотвращать заболевания до их вспышки и давать рекомендации по лечению и профилактике заболеваний с учетом данных пациентов «Клалит» и новейшей профессиональной литературы в этой области.



Платформа C-Pi (Clalit Proactive-Preventive interventions) сверяет всю имеющуюся медицинскую информацию о конкретном пациенте с самой последней информацией из медицинской литературы и предоставляет медицинской команде рекомендации относительно необходимых анализов и рекомендуемого лечения для него. Система была разработана таким образом, чтобы иметь возможность анализировать огромные объемы личной информации пациента и его истории болезни в сравнении с клиническими указаниями и самой последней доступной клинической информацией. Система анализирует все данные и немедленно предоставляет их лечащему врачу. Медицинский персонал может связаться с пациентом в критический момент времени, чтобы порекомендовать диагностические тесты и меры по предотвращению обострения заболевания, а также точное и правильное медицинское наблюдение, и лечение.



Платформа предоставляет семейным врачам уникальный набор инструментов на основе искусственного интеллекта (AI), с помощью которых можно выявлять пациентов, входящих в группу риска и которым требуется превентивное медицинское вмешательство для предотвращения развития болезни или ухудшения их состояния. Уже сегодня платформа позволяет проводить профилактику и лечение таких заболеваний, как диабет, переломы шейки бедра из-за остеопороза, вирусные заболевания печени типа С и другие.



Эли Коэн, генеральный директор «Клалит»: «Как ведущая организация здравоохранения, мы активно работаем в области исследований и инноваций, т.к. видим будущее за прогностической, проактивной и превентивной медициной. Мы интегрируем инструменты искусственного интеллекта в наши информационные системы, чтобы медицинские бригады могли оказывать лучшую и максимально индивидуализированную медицинскую помощь каждому пациенту».



«C-PI — это уникальная система поддержки принятия решений, помощь врачу, сочетающая в себе персонализированную медицину, основанную на характеристиках болезни пациента, базе данных, искусственном интеллекте и сложном вычислительном алгоритме. В сегодняшнем мире, когда клинические указания обновляются с головокружительной скоростью, система сопоставляет клинические алгоритмы, основанные на самых последних указаниях в различных областях, и совмещает их с обширной информацией, содержащейся в истории болезни каждого пациента.

В настоящее время мы работаем над подключением устройств удаленного мониторинга, измеряющих давление и уровень сахара в крови у пациента дома, непосредственно к системе C-PI, которая будет предупреждать медиков о любых изменениях в результатах измерений и рекомендовать изменение или дополнение к лечению под наблюдением лечащего врача.



Платформа разрабатывалась в «Клалит» около двух с половиной лет. Этим занимались медики, специалисты информационных систем и специалисты по инновациям «Клалит». Она находится в процессе адаптации и уже интегрирована у гинекологов и семейных врачей в Северном округе «Клалит» и по всей стране. Это уникальная платформа позволяет прогнозировать и предотвращать заболевания с помощью персональных рекомендаций для каждого пациента», — заключил доктор Мордехай Даян, директор Северного округа.