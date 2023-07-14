



Китайские ученые разработали биомаркер для ранней диагностики болезни Паркинсона

Группа китайских ученых разработала визуализационный биомаркер для болезни Паркинсона, который позволит надежно диагностировать болезнь на ранней стадии, а также измерять результаты клинических испытаний терапии для его лечения, сообщает CGTN.



Авторы исследования отметили, что главными научными проблемами в их исследовании нейродегенеративных заболеваний, к которым относится и болезнь Паркинсона, были ранняя диагностика и поиск средств для задержки и даже предотвращения их развития.



Как рассказал один из членов команды исследователей профессор Уханьского университета Чжан Чжэнтао, болезнь Паркинсона характеризуется накоплением агрегатов α-синуклеина в тельцах Леви (α-synuclein aggregates in Lewy bodies, LB).



Однако для диагностики Паркинсона на ранних стадиях маркеров для LB не хватает, поэтому установка диагноза этого тяжелого недуга в основном зависит от наблюдения клинических симптомов и выявляет болезнь на поздних стадиях.



Исследовательская группа разработала низкомолекулярное соединение с высокой селективностью в отношении LB, которое может обеспечить объективную основу для ранней диагностики Паркинсона и будет иметь большое научное и клиническое значение для замедления или предотвращения развития болезни.



Исследование китайских ученых опубликовано в американском специализированном журнале Cell.







