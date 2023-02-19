



Китайская медицина может снизить риск гипертонии: 3 совета

Гипертонию часто называют “тихим убийцей”, потому что она наносит ущерб, который увеличивает риск сердечно-сосудистых, мозговых, почечных и других заболеваний и является распространенной причиной преждевременной смерти. Традиционная китайская медицина ТКМ рекомендует воздействовать на несколько акупунктурных точек, чтобы улучшить кровообращение и снизить риск гипертонии. Эффект еще более выражен в сочетании с употребления ароматного чая.



Чжан Син, врач традиционной китайской медицины, говорит, что у некоторых пациентов гипертония возникает из-за ожирения, гиперлипидемии и избыточного уровня холестерина в крови, вызывающего закупорку кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления. Таким образом, эти пациенты должны сначала похудеть, контролируя свой рацион и больше тренируясь. Если пациент прибегает к ТКМ, лечение будет основано в первую очередь на улучшении кровообращения и устранении застоя крови.



Ху Найвэнь, врач традиционной китайской медицины Шанхайской китайской медицины Тундэтан на Тайване рекомендует такие действия для устранения рисков гипертонии:

Для легковозбудимых пациентов с гипертонией помимо контроля своих эмоций доктор Ху рекомендует чай ​​из хризантемы. Нужно взять 10 или более цветков хризантем и заварить их кипятком. Когда все цветки раскроются, можно медленно пить чай, который обладает противовоспалительным, жаропонижающим, седативным, нейропротекторным, антиартритным и антигипертензивным действием. При ригидности шеи, плеч и спины Ху советует постукивать по акупунктурной точке Чизе в течение трех-пяти минут каждый день и в то же время осторожно поворачивать голову из стороны в сторону, что может способствовать кровоснабжению мозга. Вы также можете постучать по точкам Цзусаньли и Саньиньцзяо, что также может улучшить кровообращение, но беременным женщинам следует избегать постукивания по саньиньцзяо. При повышении кровяного давления, вызванном холодной погодой, Ху напоминает нам, что нужно согреться и пить больше горячего супа, чтобы периферические суженные кровеносные сосуды расширились, а кровяное давление упало.

По словам Чжана, если у пациента с гипертонией холодные руки и ноги, частое мочеиспускание, он любит пить горячие напитки, не переносит низких температур и слаб, традиционная китайская медицина может использовать для их лечения иглоукалывание и прижигание. Целевыми акупунктурными точками в этом случае будут Цзюсаньли и Гуаньюань, Дачжуй, Шэньшу и Минмэнь.