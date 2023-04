Китайская цензура скрывает происхождение Covid-19, – The New York Times

Китайское правительство пытается помешать международному расследованию и проводит цензуру обсуждения пандемии Covid-19. Об этом информирует The New York Times.



Соответствующая кампания по цензуре ориентирована на международные журналы и научные базы данных. Такие действия существенно подрывают основы научных знаний. В публикации говорится, что под определенным давлением ученым пришлось скрыть информацию. Специалисты якобы удалили генетические последовательности из общедоступных баз данных, а также произвели замену важных деталей в материалах, представленных в журналах. Всемирная организация здравоохранения в этой связи поверила запутанным данным и неточным терминам.



Недавно такая цензура оказалась достоянием общественности, когда представители международной группы ученых зафиксировали данные по генетическим последовательностям, которые китайские исследователи собрали на рынке в Ухане в январе 2020 года. Эту информацию скрывали от иностранных экспертов в течение трех лет.



Как отметили журналисты The New York Times, Пекин контролирует и формирует информацию как нечто понятное. Подобные действия наблюдаются особенно в период кризиса.



Годами ученые из Китая игнорируют просьбу обнародовать информацию о мазках, взятых с рынка в Ухане. Эта информация помешала попыткам определить, как началась пандемия.



Доктор Холмс, биолог Сиднеевского университета, объяснил, что обращался к китайским исследователям. Он отмечал важность таких образцов. Специалист даже отправил им последовательность генома енотовидной собаки, надеясь, что они сравнят его с имеющимися на рынке образцами. Исследователи не обнародовали данные до начала этого года. Все это приводит к размышлению, что власти Китая незаинтересованы в распространении правдивой информации о начале пандемии Covid-19 на территории страны, а впоследствии и в мире.