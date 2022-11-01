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Китай закрыл посетителей в шанхайском Диснейленде для тестирования на COVID
01.11.2022 12:18 Евгения Маркова

Китай закрыл посетителей в шанхайском Диснейленде для тестирования на COVID

Городское правительство объявило, что посетителям шанхайского Диснейленда временно запретили выезд в рамках тестирования на вирус.

Парк закрылся вчера для тестирования персонала и посетителей, говорится в заявлениях Walt Disney Co. и правительства. Городское бюро здравоохранения сообщает, что у всех гостей был отрицательный результат, и им разрешили уйти к 20:30.

Никаких подробностей о возможной вспышке не сообщалось, но в пятницу жителям района Янпу в центре города, а это 1,3 миллиона человек, было приказано оставаться дома для тестирования на вирус.ё
 

 

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