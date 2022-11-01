



Китай закрыл посетителей в шанхайском Диснейленде для тестирования на COVID

Городское правительство объявило, что посетителям шанхайского Диснейленда временно запретили выезд в рамках тестирования на вирус.



Парк закрылся вчера для тестирования персонала и посетителей, говорится в заявлениях Walt Disney Co. и правительства. Городское бюро здравоохранения сообщает, что у всех гостей был отрицательный результат, и им разрешили уйти к 20:30.



Никаких подробностей о возможной вспышке не сообщалось, но в пятницу жителям района Янпу в центре города, а это 1,3 миллиона человек, было приказано оставаться дома для тестирования на вирус.ё

