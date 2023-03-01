



Китай отреагировал на данные ФБР о происхождении COVID-19

Китай заявил о "политических манипуляциях" в вопросе определения происхождения COVID-19. Такой комментарий пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции относительно информации директора ФБР, что вспышка COVID-19 могла быть вызвана утечкой из лаборатории, цитируют китайские СМИ, пишет УНН.



Спикер МИД Китая Мао Нин заявила в среду, что "международное сообщество и научное сообщество" признали, что утечка из лаборатории "очень маловероятна".



"Во-первых, Китай всегда поддерживал и участвовал в глобальном научном отслеживании нового коронавируса. Отслеживание вирусов – это сложная научная проблема, которой должны и могут заниматься только ученые со всего мира. Лабораторная утечка вряд ли является авторитетным научным заключением", - сказала Мао.



Пресс-секретарь МИД КНР сослалась на совместную экспертную группу Китая и ВОЗ, которая посещала соответствующие лаборатории в Ухане, и углубленный обмен информацией с научными исследователями. "Это точно отражено в соответствующем отчете о совместном исследовании и было поддержано международным сообществом и широко признано научным сообществом", - указала Мао.



"Во-вторых, Китай решительно выступает против любых форм политических манипуляций в вопросе определения происхождения. Когда спецслужбы участвуют в научных вопросах, они политизируют вопрос определения происхождения. Мы призываем США уважать науку и факты, прекратить политизировать отслеживание происхождения нового коронавируса..." - отметила она.

