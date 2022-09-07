



Китай одобрил ингаляционную вакцину от COVID-19

Китай стал первой страной, одобрившей ингаляционную вакцину против коронавируса.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление производителя вакцины CanSino Biologics.



В компании заявили, что регулятор лекарственных средств Китая одобрил ингаляционную дозу для экстренного использования в качестве бустерной вакцины.



Convidecia Air доставляет вакцину через поток воздуха из небулайзера, который затем вдыхается через рот. Эта вакцина уже используется в Китае и одобрена в некоторых других странах.