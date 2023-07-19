



Кишечные бактерии могут плохо влиять на здоровье сердца – исследование

Кишечные бактерии влияют на здоровье сердца, об этом свидетельствуют данные по исследованию Уппсальского и Лундского университетов, пишет Healthline. Ученые исследовали связь между кишечными бактериями и определенным типом накопления жира или бляшек, связанных с повышенным риском сердечных заболеваний.



Атеросклеротические бляшки – известные как закупоренные артерии – это отложение жира, холестерина и других веществ, являющихся основной причиной сердечных приступов. Согласно шведским исследователям, большее количество таких бляшек связано с наличием определенных бактерий ротовой полости в кишечнике, в частности бактерий стрептококков.



Исследование основывалось на анализе кишечных бактерий и визуализации сердца 8973 человек от 50 до 65 лет, у которых раньше не было заболеваний сердца.



Ученые использовали передовую технологию визуализации, чтобы выявить раннее накопление бляшек в кровеносных сосудах сердца. Они объединили информацию с данными генетического секвенирования широкого спектра бактерий, обитающих в кишечнике.



Связь кишечник-сердце обусловлена химическими веществами или процессами, сочетающимися с кишечными бактериями. Такие бактерии могут попасть в кишечный барьер, а оттуда – в кровоток. Это может привести к активации воспалительного процесса в организме, а также отрицательно влияет на иммунные клетки.



“Факторы воспаления оказывают влияние на кровеносные сосуды, на их основные функции и провоцируют потерю их эластичности. Это первый шаг в процессе образования бляшек и атеросклероза больших кровеносных сосудов”, – объясняют авторы исследования.

По словам ученых, Streptococcus oralis (стрептококк, имеющийся в полости рта) также связан с жировыми отложениями в артериях. Это свидетельствует о том, что бактерии оказывают дальновидное влияние на многочисленные функции организма.