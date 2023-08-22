



Кетамин одобрен для лечения депрессии: безопасен ли он

Кетамин — это необычный тип психоделического препарата, называемый диссоциативом, который переживает возрождение популярности. Кетамин использовался в больницах и ветеринарных клиниках в качестве анестетика на протяжении десятилетий и упоминался как наркотик неправильного использования.



Как сообщат в Гарвардской медицинской школе, эффекты, которые вызывает кетамин, лежат в основе его медицинского и рекреационного использования: контроль боли, забывчивость, интоксикация, диссоциация и эйфория. В последнее время он используется более широко из-за его одобрения для лечения резистентной депрессии (TRD), то есть тяжелой депрессии, которая не улучшается с помощью других методов лечения, включая людей, которые испытывают суицидальные мысли.



Рецептурная версия кетамина под названием эскетамин, вводимая в виде назального спрея, была одобрена FDA в 2019 году для TRD; однако, согласно руководящим принципам, его можно использовать только под наблюдением медработников.



Эффективность кетамина при TRD была впервые продемонстрирована для краткосрочного лечения в исследованиях , которые привели к клинически и статистически значимому снижению показателей депрессии.



Облегчение TRD с помощью кетамина происходит быстро: примерно через 40 минут.



Важно помнить, что кетамин не является средством первого выбора при депрессии, и его обычно используют только тогда, когда другие, более длительные методы лечения оказались неэффективными. Он не считается лечебным, а улучшает симптомы на определенное время.



Повсюду появляются независимые амбулаторные кетаминовые клиники. По оценкам, в настоящее время существует от сотен до тысяч таких клиник, почти все из которых были созданы в 2019 году, когда кетамин был одобрен для TRD.



Кетамин считается безопасным, в том числе для тех, кто испытывает суицидальные мысли (мысли или планы самоубийства). Основными побочными эффектами являются диссоциация, интоксикация, седативный эффект, высокое кровяное давление, головокружение, головная боль, нарушение зрения, тревога, тошнота и рвота.



Кетамин следует избегать или использовать с особой осторожностью людям с психозом или шизофренией в анамнезе и тем, кто уже употреблял психоактивные вещества, подросткам, беременным и кормящим грудью, пожилым с симптомами деменции.





