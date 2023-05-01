



Картофель фри связан с депрессией - исследование

Регулярное употребление жареной пищи создает ряд рисков для здоровья. Некоторые из них включают закупорку артерий, сердечную недостаточность, сердечные приступы и даже инсульты.



В рамках исследования, проведенного в Китае, было изучено более 140 000 человек, чтобы выяснить, существует ли связь между употреблением жареной пищи и развитием проблем с психическим здоровьем. Исследователи обнаружили, что чем больше потребляется жареной пищи, особенно жареного картофеля, тем выше риск тревоги и депрессии.



Частое употребление картофеля фри связано с повышением рисков тревожности на 12% и депрессии на 7%.



Ученые обнаружили связь между акриламидом, химическим веществом, образующимся в процессе жарки, и этими состояниями психики. По мнению ученых, длительное воздействие может вызвать тревогу и депрессивное поведение из-за нервного воспаления, опосредованного стрессом.



Чтобы лучше понять это химическое вещество, ученые исследовали рыбок данио, подвергшихся воздействию акриламида, и выяснили, что эти рыбы остаются в более темных частях аквариума и имеют более высокий уровень беспокойства. Они также сторонились от других рыб и меньше общались, часто уплывая подальше от своих собратьев по виду.



Однако, по словам исследователей, полученные данные не означают, что люди должны паниковать по поводу негативных последствий жареной пищи. Это тревожный сигнал, чтобы сократить ее потребление для улучшения психического здоровья и общего самочувствия.