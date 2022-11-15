



Канадские медики вылечили ребенка от смертельной болезни еще до рождения

Уникальный случай в медицинской практике произошел в Канаде. Медики начали лечить ребенка от очень редкой и часто смертельной болезни Помпе еще до появления на свет, пишет Live Science. Благодаря этому девочка родилась без признаков заболевания и сможет прожить нормальную жизнь.



Родители ребенка уже потеряли двух младенцев именно из-за этого заболевания, поскольку являются носителями рецессивного варианта гена. В связи с этим их дети имеют 25% шанса унаследовать болезнь Помпе. Она встречается лишь у 1 из 100 тысяч детей и вызывает повреждение мышечных и нервных клеток по всему организму ребенка.



У людей с менее тяжелой формой симптомы развиваются в более позднем возрасте, но у маленькой Айлы это редкое генетическое заболевание диагностировали еще в утробе матери. Сейчас девочке уже 16 месяцев, она счастлива и развивается как обычные дети.