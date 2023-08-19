



Какое молоко полезнее – горячее или холодное

Коровье молоко является богатым источником витаминов – особенно много в нем A, D, B1 и B12. Также в молоке содержатся фосфор, магний и йод. Фосфор необходим человеческому организму для выработки энергии, тонуса мышц и правильной работы нервной системы. Магний необходим для здоровья сердца, правильного роста костей, устранения судорог в мышцах и боли в суставах. Йод важен для работы щитовидной железы и выработки гормонов. Также в молоке много кальция, который обеспечивает крепость костей.



По данным специалистов Health Shots, в молоке также много иммуноглобулинов, которые помогают человеческому организму справляться с простудой и инфекциями. Аминокислоты важны для роста мышц, здоровья сухожилий и связок, а также красоты волос и кожи. Некоторые вещества в молоке помогают людям справиться с проблемами с пищеварением. Но количество полезных веществ, которые поступят в организм человека, зависит от состояния молока.



Самое главное преимущество теплого молока заключается в том, что оно согревает тело и расслабляет его. Именно поэтому некоторые люди пьют теплое молоко перед сном. После него хочется спать из-за выделения аминокислоты триптофана, запускающей выработку гормонов серотонина и мелатонина, которые вызывают сон. Также выделяют другие свойства теплого молока:

восстановление мышц;

восстановление плотности костей;

контроль уровня сахара в крови;

чувство сытости;

укрепление зубной эмали.

Холодное молоко жарким летом утоляет жажду и охлаждает организм. Самым главным преимуществом холодного молока перед теплым считается то, что оно помогает при повышенной кислотности желудка. В холодном молоке сохраняется больше полезного для костей кальция, оно может придать телу энергии и, как и теплое, насытить на несколько часов.В конечном итоге получается, что для здоровья более полезно теплое молоко. Но важно помнить, что некоторым людям пить молоко нельзя из-за наличия аллергии.