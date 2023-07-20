



Какими продуктами ни в коем случае нельзя кормить детей: список

Есть некоторые продукты, которые считаются привычными для нас, однако давать их детям не рекомендуется. Следует соблюдать элементарные правила здорового питания, чтобы не навредить детскому организму, рассказывает нутрициолог Вера Курин.



Необходимо, чтобы во взрослом возрасте дети занимались реализацией своего потенциала, а не боролись с лишним весом. Эксперт назвала 10 запрещенных продуктов, которые нельзя давать детям. В них входят:

Сладкие молочные напитки, йогурты с наполнителями, лимонады в бутылках. Они не содержат в составе ничего кроме сахара, воды и красителей с ароматизаторами и консервантами

Колбасы и сосиски нельзя давать, ведь в них много соли и жира

Печенье и пончики - много сахарка при полном отсутствии хоть какой-то питательной ценности

Хлопья на завтрак - много сахара, красителей, рафинированных углеводов

Хот-доги, бургеры, мясные изделия из ресторанов быстрого питания - много соли, жира и консервантов

Жареные полуфабрикаты и фастфуд - субпродукты с большим количеством насыщенного жира

Мясные и рыбные консервы - много соли и жира

Картофельные или фруктовые чипсы - высокая энергетическая плотность и нулевая питательная ценность

Копченые полуфабрикаты - регулярное употребление на 60% увеличивают риск возникновения ожирения, сердечно-сосудистого заболевания, некоторых видов рака и преждевременной смерти

Кондитерские изделия фабричного производства - содержат дешевый растительный жир и много сахара

Как же приучить детей есть полезные продукты?Детское влечение к подражанию очень сильное, поэтому не просите ребенка есть овощи, когда сами едим картофельные чипсы. Здоровое питание детей начинается с завтрака, но если сами не завтракаем, почему ребенок должен делать по-другому.Родителям нужно узнать как можно больше о правильном прикорме и сделать все, чтобы показать ребенку разнообразие продуктов. Предлагайте один и тот же продукт 10-15 раз. В разном возрасте, в разных формах.Важно помнить, что дети не рождаются с тягой к картофелю фри и отвращением к брокколи или тыкве. Это происходит постепенно и зависит от того, что вообще едят в семье и как ввели прикорм.