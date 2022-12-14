Какая модель трусов вредит здоровью мужчин

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Примерно в половине случаев проблемы с зачатием бывают обусловлены нарушениями деятельности мужской репродуктивной системы. При этом далеко не всегда снижение качества спермы связано с какими-либо серьезными заболеваниями. Часто в основе лежат такие факторы, как постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни, пристрастие к фастфуду и даже неправильный выбор нижнего белья. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Гусейин Садыков.



«Казалось бы, как белье может повлиять на репродуктивную функцию? Очень просто. Чтобы процесс сперматогенеза (образования и созревания половых клеток) проходил без сбоев, в области яичек должна поддерживаться определенная температура, которая на несколько градусов ниже температуры тела. Утягивающее белье и белье из синтетических тканей при длительном ношении провоцируют перегревание яичек, что крайне негативно влияет на их функцию и способствует ухудшению всех показателей качества спермы: снижению концентрации, подвижности и морфологии сперматозоидов», – предупреждает специалист.



Гусейин Садыков рекомендует мужчинам при выборе нижнего белье отдавать предпочтение свободным моделям из натуральных тканей.