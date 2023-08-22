



Как Великобритания освобождается от сигаретного дыма

Курить или не курить? Вот уж в чем вопроса давно нет, ибо все понимают, что курение вредно. Однозначно, окончательно и бесповоротно. Давно уже по этому вопросу нет двух мнений. Но люди, тем не менее, продолжают курить. Борьба с этой опасной привычкой идет несколькими путями: разъяснительная работа, система запретов и налогообложение, предоставление альтернативы курению сигарет. И хотя альтернативы тоже не являются полностью безопасным вариантом, однако многочисленные исследования показывают, что они способны значительно сократить вред, если человек по какой-либо причине не готов полностью отказаться от употребления никотина. Специализированный медицинский сайт MedPage рассказывает о новом исследовании, проведенном в Великобритании, на тему снижения распространенности заболеваний, связанных с курением, а также сокращения затрат системы здравоохранения при переходе граждан Соединенного королевства на альтернативы обычным сигаретам.



Новое исследование показало, что, если половина курильщиков Великобритании перейдет на вейпы или системы нагревания табака, это на 13% сократит число госпитализаций из-за болезней, вызванных курением обычных сигарет, и, по оценкам, на 70% снизит вероятность приобрести заболевание, связанное с курением. Кроме того, такой переход позволит ежегодно экономить 518 миллионов фунтов стерлингов для NHS, британской системы здравоохранения.



Авторы исследования из Лондонского университета Брунеля отмечают, что «поощрение перехода от курения табака к продуктам с пониженным профилем риска, таким как устройства для испарения и нагревания табака, может облегчить нагрузку на ресурсы системы здравоохранения и снизить финансовые затраты системы». Исследователи проанализировали данные, касающиеся курения как причины смерти и риска развития таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и хронический бронхит. Они рассчитали общие расходы на здравоохранение, умножив среднюю стоимость одного больничного дня на среднюю продолжительность пребывания в больнице с данным заболеванием.



Поставленная Великобританией цель – к 2030 г. сократить число курильщиков с 13 до 5% в рамках своего видения «страны, свободной от табачного дыма» - уже нашла свое выражение в ряде новаторских шагов. Несколько месяцев назад министерство здравоохранения Великобритании сделало громкое заявление о том, что оно побудит один миллион курильщиков заменить сигареты альтернативами курению, полностью финансируемыми государством.



Сегодня курение является причиной примерно 74 600 смертей в год в Великобритании, и только в 2019–2020 годах в больницах страны было зарегистрировано более 506 100 госпитализаций, связанных с курением. Курение граждан обходится Национальной службе здравоохранения страны приблизительно в 2,5 млрд фунтов стерлингов в год. «Заболевания, вызванные курением, ложатся тяжелым бременем на британскую систему здравоохранения, которая и без того испытывает все возрастающее давление, — заявил профессор Франческо Москоне, один из инициаторов исследования, эксперт по экономике бизнеса из университета Брунеля. – Хотя долгосрочный эффект заменителей курения, таких как устройства для испарения или нагревания табака, до сих пор неизвестен, предыдущие исследования показали, что они приводят к сокращению на 90% воздействия вредных химических веществ, которые вызывают заболевания, связанные с курением».



В рамках исследования, опубликованного в British Journal of Healthcare Management, профессор Москоне обнаружил, что у курильщика сигарет, который переходит на альтернативы курению, на 70% снижается вероятность развития заболеваний, связанных с курением обычных сигарет, на основании того факта, что он больше не будет подвергаться воздействию вредных химических веществ, присутствующих в традиционных сигаретах.



При сценарии, когда половина курильщиков перейдет на заменители курения, такие как нагревание табака или вейпинг, службы здравоохранения в Лондоне сэкономят около 53 миллионов фунтов стерлингов в год, а система здравоохранения Великобритании в целом сэкономит около 518 миллионов фунтов стерлингов в год. "Если бы коэффициент перехода на альтернативы курению составлял всего 10%, Национальная служба здравоохранения сэкономила бы 103 миллиона фунтов стерлингов, — сказал проф. Москоне. — Если бы курильщики отказались от курения традиционных сигарет, это значительно уменьшило бы нагрузку на Национальную службу здравоохранения и высвободило бы столь необходимые ресурсы больниц для лечения других заболеваний ".



Исследование также отразило географические различия: число больных раком легких на Северо-Востоке и в Йоркшире почти вдвое превышает число таких пациентов в других частях Англии. Профессор Москоне подчеркнул, что в настоящее время регион несет значительные расходы из-за проблем со здоровьем населения, связанных с курением: одно только лечение рака легких обходится NHS более чем в 156 миллионов фунтов стерлингов в год. Если курильщики в Северо-Восточном Йоркшире перейдут на альтернативные варианты курения, общая экономия расходов для NHS составит 30 миллионов фунтов стерлингов. А если бы половина курильщиков в регионе перешла на альтернативы, NHS сэкономила бы 148 миллионов фунтов стерлингов», — сказал он.



В прошлом году правительство сообщило, что без дальнейших действий Англия не достигнет поставленной цели по освобождению от табачного дыма к 2030 году из-за отставания от графика как минимум на семь лет, а беднейшие слои общества не смогут достичь этой цели до 2044 года. «Принимая инновации и признавая потенциал альтернатив курению, мы можем наметить курс на будущее с меньшими рисками, сохраняя при этом решимость в достижении наших целей» — сказал профессор Москоне.



Политика Соединенного Королевства очень похожа на политику, проводимую в Швеции, которая, как ожидается, станет первой в мире страной, свободной от табачного дыма, уже в этом году, на 17 лет раньше срока, установленного Европейским союзом.



Материал подготовил Леонид Зальцман.

