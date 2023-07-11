



Как уснуть и отдохнуть в сильную жару без кондиционера: простые советы

Духота и высокие температуры воздуха даже ночью не способствуют быстрому засыпанию. Очень хочется ощутить прохладу или забросать кровать кубиками льда, чтобы выспаться. Но есть полезные лайфхаки, которые помогут вам заснуть даже во время жары. Какие способы обеспечат вам прохладу в комнате в жаркие дни пишет РБК-Украина.



Шторы



Повесьте на окна плотные шторы или жалюзи. Ночью держите их закрытыми, а днем - открывайте только в ранние и вечерние часы. Это позволит обеспечить прохладу в помещении, а солнечные лучи не будут прогревать вашу комнату.



На окна также можно наклеить специальную солнцезащитную пленку. Она помогает пережить жаркие дни тем, у кого окна выходят на солнечную сторону. Защитить жилье от нагревания поможет даже тонирующая пленка для автомобилей.



Проветривание



Самое оптимальное время для проветривания - до 8 утра и после 22:00. Если есть такая возможность - откройте окна в 4-5 утра и держите их открытыми до первых лучей солнца. Именно в это время температура воздуха самая низкая и вам хватит всего несколько часов, чтобы проветрить все жилье.



В остальное время держите окна закрытыми, чтобы горячий воздух с улицы не попадал в помещение.



Увлажнение воздуха



Самый простой увлажнитель воздуха справится с охлаждением воздуха в помещении. Для этого нужно влить в него ледяную воду. Можно добавить еще пару капель лимона.



Если увлажнителя нет, то пользуйтесь обычным пульверизатором. Раз в час-полтора распыляйте с его помощью ледяную воду.



Отключите бытовую технику



Вся бытовая техника, которая включена в розетку - источник тепла. Зимой это позволяет согреться, а вот летом наоборот - повышает температуру. Поэтому отключите все, чем вы не пользуетесь - кофеварки, чайники, телевизор.



Также стоит отключить полотенцесушитель - он тоже нагревает воздух в помещении, даже когда отопление выключено. Электрический просто отключите от розетки.



Используйте вытяжку



Во время приготовления пищи или приема душа - включайте вытяжки. Она работает как вентилятор и поможет убрать часть горячего воздуха и пара из помещения.



Вентилятор



В жаркие дни вентилятор по сути гоняет теплый воздух по квартире, хотя ветер, который он создает, действительно помогает легче дышать. А чтобы вентилятор давал больше прохлады - поставьте перед ним бутылки с ледяной или даже замороженной водой.



Постель



Старайтесь летом использовать постельное белье из тканей, которые дадут больше прохлады. Лучше всего подходит постель из хлопка или шелка. Этот материал "дышит" лучше всего.



А еще можно простынь охладить в холодильнике. Сложите его в пакет и положите в холодильник или морозильную камеру. Такие простыни можно развесить в спальне, ими можно накрыться или постелить на кровать.



Еще можно использовать грелку - налейте в нее прохладную воду, положите в морозилку, а потом положите ее в кровать.



Влажная уборка



Не забывайте о влажной уборке и в жаркие дни делайте ее 2-3 раза в день. Используйте холодную воду с добавлением лимона. Это не только охладит квартиру, но и избавит от пыли.



Уберите лишнее



Сверните ковры и дорожки, уберите в ящики или шкафы все, что накапливает пыль - фоторамки, статуэтки, сувениры, плюшевые игрушки и подушки.



Душ



Перед сном принимайте теплый душ, а не холодный. Если горячее тело окатить холодной водой, оно начнет вырабатывать больше тепла. Поэтому вода должна быть теплой, не горячей, в крайнем случае - комнатной температуры.



Еда



Постарайтесь на ночь не есть белковую пищу - она усиливает метаболизм, а это способствует повышению температуру тела. Алкоголь приводит к обезвоживанию, поэтому на ночь не стоит пить ничего с крепкими градусами. Но за три часа до сна можно съесть что-то острое - это будет способствовать потоотделению и пот начнет охлаждать тело.