



Как тенденции заболеваемости и смертности раком различаются в городах Израиля

Отмечается небольшой рост заболеваемости раком легких среди женщин.



Ко Всемирному дню борьбы с раком 4 февраля сотрудники иерусалимского Центра исследований социальной политики имени Тауба – Нир Кайдар, профессор Надав Давидович и профессор Алекс Вайнреб – изучили показатели заболеваемости и смертности от рака в Израиле.



Они рассмотрели данные за период с 2014 по 2018 год с трех разных позиций: на национальном уровне, по гендерному принципу и по географическому расположению.



Существуют различия в тенденциях заболеваемости и смертности между женщинами и мужчинами из-за воздействия факторов риска в отношении здоровья, таких как курение, питание и физические упражнения и прочее. Исследователи подчеркнули, что с точки зрения географического положения городов анализ данных имеет огромное значение, поскольку он дает чиновникам более четкое представление об этих тенденциях.



В ходе сравнения последних данных с результатами с 2011 по 2015 год обнаружено, что среди мужчин наибольшее увеличение числа новых случаев рака было в городах Кирьят-Малахи, Магхар, Мигдаль-ха-Эмек, Маалот-Таршиха и Тайбе. В то время как наибольшее снижение показателей отмечено в Тамре, Зихрон-Яков, Ход-ха-Шарон, Кфар-Сабе и Кармиэле. Среди женщин показатели раковых заболеваний выросли в Кирьят-Малахи, Тира, Акко, Рахат и Бат-Ям, в то время как наибольшее снижение зафиксировано в Бейт-Шемеш, Сдерот, Йокнеам-Илит, Рамат-Ган и Рамат-ха-Шарон.



Данные за два временных периода показали общее снижение заболеваемости раком и снижение частоты новых случаев рака как среди мужчин, так и среди женщин по всем видам рака. Это за исключением рака легкого среди женщин, где наблюдался небольшой рост показателей заболеваемости.



Особенно низкие показатели смертности наблюдались в районах Иерусалима, Иудеи и Самарии, Реховота и Петах-Тиквы. Данные на национальном уровне указывают на снижение уровня смертности среди лиц моложе 45 лет. В период с 2012 по 2016 год от рака умерло в среднем 412 мужчин и женщин на 100 000 населения, а в период с 2015 по 2019 год это число снизилось до 397.



Сопоставление уровня смертности и индексов социально-экономического статуса показывает, что в городах и поселках с более высоким уровнем жизни смертность от рака ниже, чем ожидалось. В то время как в менее благополучных местах смертность выше.



«Заболеваемость и смертность от рака являются одними из нерешенных проблем, стоящих перед системами здравоохранения, в том числе в Израиле. Различия в заболеваемости и смертности, как правило, отражают разницу между группами населения, но существуют также значительные пробелы с географической точки зрения и на уровне городов, которые заслуживают дальнейшего изучения. Лучшее понимание факторов заболеваемости и смертности — влияния окружающей среды, осведомленности и поведения в отношении здоровья, а также доступа к медицинским услугам для профилактики, ранней диагностики и лечения — позволяет лучше и более целенаправленно лечить болезни», - подчеркивает Надав Давидович, глава Школы общественного здравоохранения Университета Бен-Гуриона (БГУ) в Негеве в Беэр-Шеве.