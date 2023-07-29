



Как сохранить результат после диеты: действенные советы

После долгих усилий и самоконтроля вы наконец достигли своей целевой формы благодаря диете. Однако многие люди после ее окончания практически сразу сталкиваются с общей проблемой – вес начинает снова расти. Это явление известно, как эффект "йо-йо", когда потерянные килограммы возвращаются.



Как избежать этой неприятной ситуации и успешно поддерживать свой вес после диеты? В этой статье мы собрали проверенные нашими коллегами, реальной действенные советы – они помогут сохранить достигнутый результат и оставаться здоровым и стройным.



1. Будьте гибкими



Согласитесь, нереально всегда точно придерживаться изменений в своем образе жизни. Не надо себя винить в том, что вы "оступились" и позволили себе лишнего. Вместо самобичевания планируйте как можно скорее вернуться на путь истинный. Например, если вы переели на выходных, учтите это, добавив пару дополнительных прогулок в свой распорядок дня на следующей неделе.



2. Постепенное введение новых продуктов



После окончания диеты избегайте резких изменений в своем рационе. Постепенно вводите новые продукты и увеличивайте порции, чтобы организм мог привыкнуть к новому питанию. Это поможет избежать стресса и лишнего набора веса.



3. Здоровый и сбалансированный рацион



Старайтесь поддерживать здоровый и сбалансированный рацион, включайте все необходимые питательные вещества. Употребляйте достаточное количество фруктов, овощей, белка, здоровых жиров и углеводов. Отказываться от категорий продуктов может привести к дефициту витаминов и минералов, что отрицательно скажется на вашем здоровье.



4. Завтракайте и сосредоточьтесь на клетчатке



Одно из исследований показало, что почти 97% людей, которые худели, ежедневно завтракали. Другое исследование также показало, что люди, которые ежедневно ели много овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как хлеб из непросеянной муки, коричневый рис и овес, с большей вероятностью избегали повторного набора веса.



Поэтому ешьте листовые зеленые овощи. Фрукты и полезные сладости помогают насытиться и утолить жажду сладкого. Также употребляйте овощи красного цвета, авокадо, белое мясо и морепродукты.



5. Контролируйте порции



После диеты не допускайте переедания. Контролируйте размер порций, чтобы избежать излишнего потребления калорий. Обратите внимание на свои потребности в пище и насыщенность после приема пищи.



6. Гидратация



Не забывайте о регулярном употреблении воды. Гидратация играет важную роль в обмене веществ и поддержании оптимального веса. И не забывайте, что диетологи рекомендуют выпивать в день 1-2 чашки зеленого чая.



7. Регулярные физические нагрузки



Физическая активность играет ключевую роль в поддержании достигнутого результата, то есть, удержания веса. Продолжайте заниматься регулярными упражнениями и физической активностью. Комплексные тренировки помогут поддерживать тонус мышц и контролировать вес. И помните: лучшей физической активностью для поддержания потери веса является та, которую вы любите делать больше всего.



8. Отказ от вредных привычек



Избегайте вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение. Эти факторы могут негативно влиять на ваш образ жизни и метаболизм.



9. Регулярное взвешивание



Поддерживайте контроль над своим весом, периодически взвешиваясь. Но тут важно помнить: вес колеблется на 1-2 кг в течение недели. Регулярное взвешивание поможет своевременно обнаружить любые изменения, понять, нужно ли вам скорректировать режим питания и тренировок и вносить какие-либо изменения в свой рацион.



10. Сон и отдых



Обратите внимание на свой сон и отдых. Недостаток сна может привести к нарушению обмена веществ и увеличению аппетита. Постарайтесь спать достаточное количество времени и уделять время релаксации.



11. Поддержка и мотивация



Важно оставаться мотивированным и поддерживать свои достижения. Общайтесь с друзьями или присоединяйтесь к группе схожих интересов, чтобы поддерживать друг друга на пути к здоровому образу жизни.



К слову, сохранить потерю веса также поможет создание привычек. Например, вы можете ходить на прогулку после ужина или подниматься по лестнице, когда это возможно.



12. Не забывайте о себе, но и не стремитесь к совершенству



Самое главное – не забывайте о себе и своих целях. Уделите время уходу за собой и заботе о своем теле. Награждайте себя за достижения, но не путем переедания, а, например, позволяя себе маленькие удовольствия или новые спортивные аксессуары.



Наш вес естественным образом колеблется со временем, поэтому важно гордиться собой, когда вы достигаете своих целей, независимо от цифры на весах.



Помните, никто не идеален, и иногда вес может колебаться. Не ставьте перед собой нереальные ожидания и не падайте в панику из-за маленьких изменений. Важно следовать основным принципам здорового образа жизни, а не стремиться к идеальной цифре на весах.



Запомните, что здоровый образ жизни – это постоянный процесс, и поддержание результата требует усилий. Старайтесь наслаждаться каждым шагом на пути к здоровой и стройной фигуре, и вы увидите, как ваше тело и душа будут благодарны вам за это.



Соблюдая эти действенные советы, вы сможете успешно поддерживать свои достижения после диеты и наслаждаться здоровой и активной жизнью.