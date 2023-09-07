



Как "раскачать" метаболизм и сбросить вес – советы нутрициолога

Иногда борьба за идеальную фигуру оставляет последствия, одно из них – замедленный метаболизм. Это происходит тогда, когда организм устает играть по вашим правилам. Нутрициолог Наталья Козак рассказывает, как раскачать свой метаболизм, чтобы снова начать худеть.



Постоянные сбросы и наборы веса негативно отражаются на обмене веществ, замедляя его. И может наступить время, что вы не сможете похудеть, даже если будете голодать. Такое состояние называют метаболической адаптацией – вес тела не падает даже когда калорийность чрезвычайно низкая. Причем человек может каждый раз садиться на новую диету, корректировать свое питание, однако, как бы ни старался, не получать того результата, который бы хотел. В результате мотивация падает, человек впадает в состояние психологического дисбаланса, только ухудшая ситуацию.



“Такие "качели" приводят к расстройствам пищевого поведения и к еще большему обострению метаболической адаптации”, – говорит нутрициолог.

Как же расшатать свой метаболизм, чтобы организм снова начал постепенно терять вес.



Отпустить ситуацию

“Во-первых, отпустить полностью эту ситуацию и дать себе возможность восстановиться, как морально, так и физически. То есть питаться сбалансировано, есть свою норму, ритмично и без перекусов”, – говорит Наталья Козак.

Когда вы зацикливаетесь на процессе или на конкретных цифрах, вы морально становитесь зависимы от результата, а такой груз рано или поздно приведет к срыву. Расслабьтесь, поставьте себе цель – здоровье, хорошее самочувствие и настроение, а не конкретные цифры на весах, ограниченные определенным временем.



Быть физически активными

Наш организм нуждается в движении. Особенно если вы столкнулись с замедлением метаболизма и не можете долгое время сбросить вес, начните тренироваться.



“Нужно устроить для себя нормальную физическую активность, которая будет предусматривать регулярность, нормальный отдых и восстановление. Лучше всего в этом случае будут работать силовые тренировки – в зале с гантелями. Поскольку они повышают чувствительность организма к инсулину, уровень метаболических реакций в организме в нашу пользу и дают нам возможность оздоровиться ментально. Ведь доказано, что силовые тренировки и весь спорт, который человек выполняет в свое удовольствие, повышает уровень защиты от депрессии и расстройств”, – отмечает эксперт.



Закрыть дефициты

“Со своим врачом-терапевтом позаботьтесь о закрытии своих дефицитов, которые могут возникнуть на фоне урезанного типа питания и когда организм придет к норме в плане дефицитов микроэлементов, нормального питания и регулярного движения, будет отклик. То есть человек четко поймет, что его тело оздоровилось, метаболические реакции стали протекать ритмично, в том темпе, как у обычных здоровых людей”, – говорит Козак.



Вполне возможно, что желание есть сладкое, которое заставляет вас срываться и переедать, вызвано, к примеру, дефицитом белка. Периодически нужно сдавать анализы и закрывать потребность в необходимых нутриентах, ведь от этого зависит как здоровье, так и здоровый вес.



Поработать с психологом

“На этот процесс нужно выделить время и, возможно, это лучше прорабатывать даже с психологом, поскольку такая поддержка дает лучший результат, чем если человек проходит этот путь в одиночку”, – советует Наталья Козак.