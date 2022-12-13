



Как правильно тренироваться перед сном: результаты исследований

Долгое время считалось, что тренировка перед сном может усложнить полноценный ночной отдых. Но, согласно последним исследованиям, это не совсем так.

Исследования обнаружили, что можно наслаждаться физическими упражнениями перед сном, не ухудшая его. Главное – помнить время и выбирать правильный тип упражнений.



Последние исследования подвергли сомнению мнение о том, что физические упражнения поздно вечером могут нарушить сон. В небольшом исследовании 12 здоровых мужчин посетили лабораторию в три разных дня. Они либо 30 минут выполняли аэробные упражнения умеренной интенсивности, либо 30 минут тренировались с сопротивлением средней интенсивности, либо не занимались вообще.



Каждая тренировка заканчивалась за 90 минут до сна. Когда участники спали в лаборатории, исследователи измеряли температуру их тела и качество сна. Они установили, что вечерние тренировки средней интенсивности не влияют на сон участников.



Другое исследование дало схожие результаты. Шестнадцать мужчин и женщин заканчивали тренировки средней интенсивности за 4 или 2 часа до сна. Исследователи обнаружили, что это не помешало им засыпать. Было определено, что вечерние тренировки могут улучшить сон, если упражнения выполняются с умеренной интенсивностью и заканчиваются более чем за 1 час до сна.



Однако, если есть желание заниматься вечером, важно с умом выбирать занятия. Также нужно учитывать точное время выполнения упражнений.

В общем, если вы собираетесь тренироваться поздним вечером, лучше всего выполнять упражнения легкой и средней интенсивности. Этот уровень активности может помочь вам поскорее заснуть и иметь лучший сон.



Также важно завершить тренировку по крайней мере за 1 час до сна.. Это даст телу достаточно времени для отдыха.

Примеры деятельности легкой и средней интенсивности:

йога;

растяжка;

ходьба;

неторопливое плавание;

неторопливая езда на велосипеде;

легкая атлетика.