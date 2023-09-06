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Как правильно хранить продукты, чтобы не испортились
06.09.2023 22:15 Алина Груднева

Как правильно хранить продукты, чтобы не испортились

Если хранить продукты в ненадлежащих условиях, они испортятся и могут вызвать пищевое отравление.

Министерство здравоохранения Израиля поделилось рекомендациями о правильном хранении еды.

Молочные продукты во время покупки в магазине не стоит упаковывать вместе с горячей едой. После приготовления пищи, еду стоит остудить, прежде чем поставить ее в холодильник.

Яйца должны храниться исключительно в холодильной камере, где поддерживается температура в 4 градуса Цельсия.

По словам медиков, в холодильнике тоже имеет значение то, как расположены продукты. Например, готовую пищу рекомендуется хранить на верхних полках. А сырые продукты стоит оставлять на нижних полках в закрытом контейнере.

"Не уверены, что продукты из холодильника по-прежнему безопасны для употребления?
Не полагайтесь только на внешний вид или запах. Еда, в которой размножились болезнетворные бактерии, вполне может иметь нормальный вид и запах", - предупредили медики.

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