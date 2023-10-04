



Как перестать стесняться своего тела во время секса

Очень частой проблемой женщин является то, что они стесняются своего тела. И ярче всего это проявляется во время секса с партнером. Женщина не получает удовольствия, поскольку закрывается и думает как скрыть недостатки. Почему женщины стыдятся своего тела во время секса с любимым человеком и почему не стоит этого делать рассказала сексолог-психолог Юлия Белая.



Почему не стоит комплексовать из-за своего тела в момент близости



По словам специалиста, мужчины однозадачны и в момент полового акта у них есть только две задачи: - получить удовольствие от процесса и подарить это удовольствие именно вам.



То есть, в сам момент интима, мужчина не обращает внимания на то, какая у вас фигура и что нужно изменить. У мужчины просто не хватает времени и вдохновения, думать о том, что у вас не идеальная фигура или есть какие-то проблемы или вам нужно что-то в себе корректировать.



В чем кроется причина



Здесь, скорее вопрос к вам и вашей самооценке. Во-первых, почему вы не воспринимаете свое тело таким, каким оно есть.

Во-вторых, если вы его не воспринимаете, он вам не нравится, почему вы не хотите над ним работать.

В-третьих, получаете ли вы вообще удовольствие не только от полового акта, а получаете ли вы удовольствие от жизни, есть ли вообще удовольствие в вашей жизни.



Психолог советует поразмышлять над этими вопросами, найти четкий ответ и начать менять то, что заставляет вас стыдиться своего тела при мужчине.



Причиной того, что женщины могут не получать удовольствия во время полового акта и постоянно думать о том, как выглядит ее образ в глазах партнера и являются комплексы по поводу своего тела.



И следует признать, что это проблема с самооценкой. Женщины, любящие свое тело - концентрируются на процессе. А вот те, кто не уверен в своей фигуре - все время пытаются что-то скрыть, а это мешает насладиться близостью с любимым человеком. И даже может создавать серьезные проблемы в отношениях.