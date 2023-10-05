



Как перестать просыпаться посреди ночи, чтобы помочиться: советы уролога

Ведущий уролог рассказал о том, как мужчины могут перестать просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет.



Более 30 млн. мужчин в возрасте 50 лет и старше хотя бы раз за ночь нарушают свой сон, чтобы сходить в туалет, страдая от состояния, которое врачи называют ноктурией.



Д-р Эдвард Шеффер из Северо-Западного университета в Чикаго утверждает, что причиной ночного беспокойства является нормальное увеличение предстательной железы, которая оказывает давление на мочевой пузырь.



Чтобы избавиться от этой привычки и обеспечить себе бесперебойный сон, он предложил три приема, позволяющие сократить количество ночных мочеиспусканий.



Выступая в подкасте Peter Attia Drive, он отметил: "Вы можете перейти от мочеиспускания двух раз за ночь к одному разу за ночь, просто изменив то, что пьете, и надев плотные чулки. Возможно, это не подойдет для всех, но, безусловно, побуждает людей делать простые вещи, не прибегая к лекарствам".



