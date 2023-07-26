



Как остановить выпадение волос: список необходимых продуктов

Волосы выпадают из-за недостатка базовых строительных материалов и полезных веществ, которые попадают в организм с продуктами, потому многим не помогают ни дорогие шампуни, ни различные витамины.



Эксперт Екатерина Медушкина утверждает, что для крепких и здоровых волос необходимы белки, жиры, железо, цинк, селен, йод, а также витамины А, В, Е, С.



"Пока вы не устраните дефицит, ни маска, ни салонная процедура не сделают ваши волосы густыми и длинными. Поэтому в первую очередь пересмотрите свой рацион, чтобы все нужное поступало с едой — сбалансированное и разнообразное питание с необходимым количеством БЖУ, микро- и макронутриентов", - отметила диетолог.



Медушкина перечислила продукты, в которых содержатся все необходимые витамины и минералы для здоровья волос.



Белки и жиры: творог, яйца, куриная грудка и индейка, морепродукты, рыба, льняное масло, оливки, тыквенные семечки, авокадо, фасоль и орехи.



Минералы: мясо и субпродукты (печень, сердце), зерновые, яйца, капуста, бобовые, орехи, яблоки, смородина, морепродукты, маслины и рыба.



Витамины А, В, Е, С: печень, говядина, мясо птицы, нежирная свинина, рыбий жир, молоко, яйца, морковь, брокколи, тыква, шпинат, сладкий перец, петрушка, укроп, помидоры, дыня, абрикосы, яблоки, смородина, шиповник, орехи, зерновые, бобовые, растительные масла и семечки.



