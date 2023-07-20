



Как может навредить отсутствие отпуска: ответ психолога

Отказ от отпуска, несмотря на пользу в отношении финансового положения, вредит ментальному и физическому здоровью.



По данным российских СМИ, психолог Анна Чернигова объяснила, что работа без необходимого отдыха является причиной стресса и эмоционального выгорания.



В конечном итоге, сотрудник теряет мотивацию и энергию, из-за чего уменьшается шанс принимать правильные и сложные решения.



Более того, отсутствие отпуска может сделать человека более уязвимым, чувствительным и даже агрессивным. Работа начинает вызывать раздражение, а также страдает физическое здоровье.



В частности, бесконечный стресс и отсутствие надлежащего отдыха вызывает болезни сердца, нервной системы и многие другие проблемы. Потому Чернигова рекомендует устраивать себе смену деятельности и обстановки минимум два раза в год.