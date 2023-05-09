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Как избежать пищевых инфекций во время беременности
09.05.2023 12:50 Аркадий Бочаровский

Как избежать пищевых инфекций во время беременности


В связи с недавними случаями пищевых отравлений беременных женщин Израильская ассоциация акушерок, профессиональный союз, представляющий 1400 акушерок государственных больниц, домашних акушерок и акушерок поликлиник, публикует некоторые правила предосторожности для безопасного употребления продуктов питания.

Цель этих правил - избежать заражения листерией, сальмонеллой и токсоплазмозом, которые могут нанести вред плоду и создать угрозу преждевременных родов. Во время беременности рекомендуется как можно меньше есть на улице - особенно уличную еду.

Избегайте:

- Мяса, которое не приготовлено до конца, включая карпаччо... - Хорошо приготовленное в любое время.

- Сырая / копченая рыба - суши, сашими, соленая рыба, пастрами, яйца, включая яйца всмятку, глазное яйцо, муссы и взбитые кремы, салатные заправки, включающие яичный желток, майонез из непастеризованных яиц.

- Салаты, продаваемые на вес, зрелые сыры, соленые сыры, продаваемые в воде.

- Мягкого американского мороженого.

- Продуктов, хранящихся в холодильнике более двух дней.

Обработка продуктов:

Тщательно мойте фрукты и овощи водой с мылом.

- Отделите разделочную доску для продуктов, которые подаются сырыми (салат), от доски для непрожаренного мяса.

Кроме того, члены организации акушеров Израиля рекомендуют владельцам ресторанов и предприятий, продающих продукты питания, добавить информационный листок о рекомендуемой или не рекомендуемой пище для беременных женщин в соответствии с предлагаемым меню и в соответствии с этими рекомендациями.

Организация также призывает маркировать продукты питания, которые не подходят для беременных женщин, как маркируются веганские/вегетарианские/безглютеновые продукты и так далее.

Беременные женщины, у которых есть вопросы о безопасности продуктов питания во время беременности и другие темы, приглашаются в закрытое сообщество Facebook под названием Midwife's Word, которое добровольно управляется профессиональными акушерками, предоставляющими основанную на фактах профессиональную поддержку и ответы. В группе любая женщина может задать вопрос, даже анонимно. Присоединиться к группе можно по следующей ссылке:

https://www.facebook.com/groups/739306936945155









 

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