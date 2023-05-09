



Как избежать пищевых инфекций во время беременности



В связи с недавними случаями пищевых отравлений беременных женщин Израильская ассоциация акушерок, профессиональный союз, представляющий 1400 акушерок государственных больниц, домашних акушерок и акушерок поликлиник, публикует некоторые правила предосторожности для безопасного употребления продуктов питания.



Цель этих правил - избежать заражения листерией, сальмонеллой и токсоплазмозом, которые могут нанести вред плоду и создать угрозу преждевременных родов. Во время беременности рекомендуется как можно меньше есть на улице - особенно уличную еду.



Избегайте:



- Мяса, которое не приготовлено до конца, включая карпаччо... - Хорошо приготовленное в любое время.



- Сырая / копченая рыба - суши, сашими, соленая рыба, пастрами, яйца, включая яйца всмятку, глазное яйцо, муссы и взбитые кремы, салатные заправки, включающие яичный желток, майонез из непастеризованных яиц.



- Салаты, продаваемые на вес, зрелые сыры, соленые сыры, продаваемые в воде.



- Мягкого американского мороженого.



- Продуктов, хранящихся в холодильнике более двух дней.



Обработка продуктов:



Тщательно мойте фрукты и овощи водой с мылом.



- Отделите разделочную доску для продуктов, которые подаются сырыми (салат), от доски для непрожаренного мяса.



Кроме того, члены организации акушеров Израиля рекомендуют владельцам ресторанов и предприятий, продающих продукты питания, добавить информационный листок о рекомендуемой или не рекомендуемой пище для беременных женщин в соответствии с предлагаемым меню и в соответствии с этими рекомендациями.



Организация также призывает маркировать продукты питания, которые не подходят для беременных женщин, как маркируются веганские/вегетарианские/безглютеновые продукты и так далее.



Беременные женщины, у которых есть вопросы о безопасности продуктов питания во время беременности и другие темы, приглашаются в закрытое сообщество Facebook под названием Midwife's Word, которое добровольно управляется профессиональными акушерками, предоставляющими основанную на фактах профессиональную поддержку и ответы. В группе любая женщина может задать вопрос, даже анонимно. Присоединиться к группе можно по следующей ссылке:



https://www.facebook.com/groups/739306936945155



















