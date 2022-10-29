



Как избавиться от постоянных ночных кошмаров: ученые нашли новый метод

Комбинация работы над сюжетами своих ночных кошмаров для изменения их в позитивном ключе и музыка позволяет избавиться от этого расстройства.

Такой метод придумали специалисты из Женевского университета.

Обычный метод заключается в работе над сюжетом, после чего психологи советуют регулярно вспоминать хороший сюжет, чтобы подготовиться ко сну. Однако это решение оказалось не столько эффективным.

По словам ученых, если соединять первый метод с музыкой, избавиться от хронических ночных кошмаров будет гораздо проще.

Ученые разделили группу добровольцев на две группы. Первая использовала первый метод. Второй группе, помимо прочего, каждые 10 секунд включали звук фортепиано, когда они находились в фазе быстрого сна.

В итоге, у первых испытуемых количество ночных кошмаров сократилось с 2,58 в неделю до 1,02. Зато у второй группы - с 2,94 до 0,19.

Через три месяца количество ночных кошмаров немного увеличилось в обеих группах — до 1,48 и 0,33 соответственно.