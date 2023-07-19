



Как есть макароны, чтобы не навредить фигуре: ответ диетолога

Если правильно употреблять макароны, они не навредят фигуре, несмотря на то, что этот продукт у многих ассоциируется с не совсем здоровой пищей.



По словам диетолога Светланы Фус, переизбыток мучного действительно вреден для здоровья, однако блюда будут безопасным и полезным источником питательных веществ, если грамотно и ответственно подойти к выбору продукта.



"Макаронные изделия (паста), которые изготовлены из твердых сортов пшеницы - главный ингредиент итальянской кухни. Не зря существует так много их разновидностей и каждый из них отлично сочетается с разными соусами и гарнирами. Они являются хорошим способом утолить голод. Но учитывайте состав и количество соусов, которые могут добавить избыток калорийности и жирности блюдам с пастой", - предупредила диетолог.



По словам специалиста, макароны твердых сортов во время приготовления лучше не переваривать, поскольку это повышает гликемический индекс и калорийность. Именно потому в Италии принято готовить до степени al dente, когда середина изделия немного недоварена.



"Помните, что 100 г сухих макарон после варки превращаются в порцию весом 250-300 г. Если употреблять такие "правильные" макароны несколько раз в неделю, так вреда фигуре не будет", - добавила она.