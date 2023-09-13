



К Рош ха-Шана на заметку: что нужно знать о меде

В преддверии Рош ха-Шана важно знать, какому меду стоит отдавать предпочтения и какие могут быть минусы от его употребления.



Рекомендациями поделилось министерство здравоохранения Израиля.



Среди преимуществ этого вкусного продукта является содержание в нем витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают защитить клетки организма. Употреблять мед рекомендуется с фруктами или овощами, при чем в небольших количествах.



Предпочтения лучше отдавать сырому и необработанному продукту, чтобы получить максимальную потенциальную пользу для здоровья, поскольку некоторые коммерческие подвергаются высокой степени обработки и обладают пониженной пищевой ценностью.



"Помните, что точный питательный состав меда может варьироваться в зависимости от таких факторов, как место роста и вид цветка, а также способы обработки меда", - сказано в сообщении.



В минздраве напомнили, что наряду с определенными преимуществами, это продукт, состоящий в основном из сахара, имеет определенные минусы. Например, его нельзя употреблять в больших количествах, поскольку это может вызвать аллергическую реакцию и другие нежелательные последствия. Также медики не рекомендуют давать этот продукт детям до года из-за потенциального риска ботулизма.