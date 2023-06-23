



К 2050 году количество диабетиков удвоится и достигнет 1,3 миллиарда – исследова

Согласно наиболее полному анализу глобальных данных, прогнозируемых до 2050 года, в каждой стране мира будет наблюдаться рост числа пациентов с диабетом. По оценкам, около 529 миллионов человек уже живут с этим хроническим заболеванием, которое является одной из 10 основных причин смерти и инвалидности.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, это число – 95 процентов из которых составляют случаи диабета 2 типа – превысит 1,3 миллиарда менее чем за три десятилетия.



Высокий индекс массы тела – признак того, что люди могут иметь избыточный вес – связан с более чем половиной случаев смерти и инвалидности от диабета. Другие факторы включали диеты людей, физические упражнения, курение и алкоголь.



Лиан Онг, ведущий научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья (IHME) и первый автор одного из исследований, сказала, что одним из факторов было то, как изменился рацион.



“В течение 30 лет разные страны действительно перешли от традиционных пищевых привычек – есть больше фруктов и овощей и более полезную зелень – к продуктам с более высокой степенью обработки”, – отмечает она.



Ученые также подсчитали, что к 2045 году три четверти взрослых с диабетом будут жить в странах с низким и средним уровнем дохода. Но даже в богатых странах, таких как Соединенные Штаты, уровень диабета будет почти в 1,5 раза выше среди меньшинств, таких как афроамериканцы, латиноамериканцы, азиаты и индейцы, говорится в отдельном исследовании Lancet.



Соавтор исследования Леонард Эгеде из Медицинского колледжа Висконсина обвинил в этом “каскад растущего неравенства в отношении диабета2.

“Расистская политика, такая как сегрегация по месту жительства, влияет на то, где живут люди, на их доступ к достаточному и здоровому питанию и медицинским услугам”, – сказал он. “Проблема в том, что мы на самом деле не видим одного решения, которое все исправит”.



По его словам, борьба с диабетом потребует долгосрочного планирования, инвестиций и внимания со стороны стран всего мира.



“Мир не смог понять социальную природу диабета и недооценил истинные масштабы и угрозу, которую представляет это заболевание”, – утверждают ученые. “Диабет станет определяющим заболеванием этого века”.